298 pasahero Hulandes pega na Corsou 3 dia caba

Debi na un fayo grandi riba avion un total di 298 pasahero Hulandes tin tres dia caba pega na Corsow. Apesar cu algum di nan toch a Haye leuk pascobra nan vakantie a wordt verleng, toch esey no tabata e intencion na prome instante. Un di e pasaheronan a subi avion Diamars pasa na Boneiro después di un vakantie bon mereci abordo di e Dreamliner di TUI Boeing 787 hunto cu otro Hulandesnan p’asina bai nan destino final cu ta Hulanda. Sinembargo, e par di oranan na Corsow a cambia bira un retrazo di algun dia. E pasahero Ridderkerker a declara cu TUI a reacciona den forma di joke, pero pa Ridderkerker, e ta algo di no por haci joke cune. “Apesar cu e situacion aki a wordo bon regla y nos ta purbando pa haci’e un experiencia toch alegre, pero e ta trece gastonan extra cu no tabata programa”, Ridderkerker a declara. Ta hopi cos mester regla pasobra ta tres dia caba y esey ta haci e situacion fastioso toch y gastonan extra manera jamadanan p’asina pidi trabao pa duna mas dia extra di vakantie, pues en berdad e ta haci e situacion toch hopi incomodo. Segun Ridderkerker nan tin derecho riba un suma di 600 Euro pa persona y sigur sigur e lo bai claim e suma aki. Segun e Hulandes e lugar di keda a wordo regla pero unda nan a wordo hinca tabata un desaster. Segun e homber Hulandes, e cu su casa a wordo hinca den un hotel caminda tabatin cacalaca ta cana tur caminda. Na momento cu e homber a bai reclama, el a haya como respuesta cu TUI ta solamente obliga di percura pa nan haya un cama y no pa prolonga e vakantie. Sinembargo, e tour operator a brinda su disculpa nan e pareha aki y a regla un otro caminda di hospeda. “Nos ta den Hilton awo”, asina Ridderkerker a declara. E retrazo di vuelo a bini como sorpresa y pa tur e resto di pasaheronan. E Diamars ey nan mester a warda caba hopi ora na aeropuerto pasobra e avion tabatin un problema technico. Despues cu e problema a wordo soluciona toch ainda nan mester a warda hopi ora p’asina test e pieza cu a wordo cambia. E problema tabata cu e aparatonan di paga candela den e motor y despues di toch esakinan a wordo cambia, e pasaheronan a wordo avisa cu e cambio di pieza no a bai bon y mester warda pa un otro avion trece uno pa e wordo cambia. Mientrastanto e pieza den den avion biniendo Corsow, asina vocero di TUI, Petra Kok a duna di conoce. Y tambe na prome instante un ingeniero a wordo manda Corsow pa drecha e problema y esey no a resulta y na Corsow no tabatin e pieza necesario y ta for di London e mester bini awo. E vocero di TUI a bisa cu nan kier a pone e pieza den un avion cu tabata bayendo Antiyas caba, pero Douane no a permiti esaki, consecuentemente e pieza mester bai Hulanda prome y despues sali bai Corsow. Vocero di TUI a bisa cu tur 298 pasahero a wordo poni den tres hotel, entre otro Hilton y Santa Barbara y e costonan di hospedahe y cuminda ta core pa cuenta di TUI.

