Internacional: Despues cu e cuidado di preso, Vicky White a huy cu su amante, Casey White pa 11 dia e cos a caba na desaster. Tabata for di 29 di april ultimo cu Vicky a dicidi huy cu Casey for di prizon Lauderdale County Jail. E duo cu nan fam ta mescos pero no tin relacion familiar cu otro, a drenta un Ford Edge y move bay. Algun ora despues nan a bandona e vehiculo. Despues di a haya varios tips, a topa nan serca di un motel den un Cadillac. A start un persecucion cu a caba na un accidente di trafico. Autoridadnan a pidi pa ambulance yega cu urgencia mirando cu e dama tabata tin herida di bala cu e mes a tira. A transporte pa hospital pero despues a bin fayece. Casey a keda deteni sin problema. Casey ta bay prizon bek pa atende cu su sentencia. Casey a asesina un dama cu arma blanco na aña 2015 y pa esaki e ta sintando su castigo. Den e vehiculo a bin topa cu algun peluca, varios arma scondi, un suma di 29 mill doler. Ta pensa cu e dama mester tabata tin alrededor di 90 mill doler.

Comments

comments