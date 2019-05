29 Studiante di FEF Universidad di Aruba tabata na New York

29 Studiante di FEF (Faculty for Accounting, Finance and Marketing) di Universidad di Aruba, a regresa Aruba inspira y motiva después di a pasa un siman na New York. Esaki tawata e di cinco biaje educacional organiza pa FEF, brindando e studiantenan e oportunidad pa bishita varios compania y organisacionan na New York.

E actividadnan durante e biaje educacional tawata incluí un bus trip den cuidad, bishita na Jack Morton Worldwide, Linkedin, United Nations Visitors Center, Societe Generale, Concept Farm/ATA, tour den e districto financiero, 911 Memorial y Freedom Tower. Tambe a bishita Columbia University unda studiantenan a ser informa di varios Masters degree ofreci na SIPA (School of International and Public Affairs).

E actividad mas aprecia pa studiante ta e oprtunidad cu nan a hanja pa network cu e communidad Arubano profesional residencia na New York. E network panel: Dustin Ling, Varelie Croes, Annalisa Gesterkamp, Jemi Laclé, Jharonne Martis, Davina Mansur, Jordan Pick, Marc Van den Dobbelsteen y Dario Vilchez, a impacta e studiantenan y sigur a motivanan pa nan futuro carera.

FEF kier a gradici comunidad di Aruba y companianan cu a cumpra rifa di e studiantenan. Alaves nos kier a gradici ENNIA Aruba pa e seguro di biahe, y e sponsornan cu a contribui pa loke ta e premionan di e rifa: Crown, Playa Linda Beach Resort, Safecom N.V., EcoTech, ABC Tours, Amsterdam Manor, El Faro Blanco Restaurant, Driftwood Restaurant, De Palm Tours, Lauren G. Adams, Pelican Adventures, Marriott Resort & Stellaris Casino, La Cabana Beach Resort & Casino, Setar N.V., De Wit & Van Dorp, Local Store, Adidas.

