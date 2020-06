29 Juni padilanti tur automobilista cu plachi A-13000 te cu A-30000 por busca nan number

E siman aki, di dialuna dia 29 di juni te cu diabierna dia 3 di juli, Departamento di Impuesto ta parti plachi di number na tur automobilista cu nan number di auto ta entre A-13000 y A-30000. Di e forma aki ta duna tambe otro oportunidad na esnan cu no a alcansa pa busca nan plachi di number diasabra ultimo via e sistema di DIMP Drive-Thru.

Walk-In

Durante siman e partimento di plachi ta bay segun e sistema di ‘Walk-In’. E contribuyentenan por acudi na e balie ubica den e edificio principal na Camacuri; pues no na e oficina anexo unda normalmente ta parti e plachinan. Ta pidi tur contribuyente pa presenta e documentonan rekeri manera comprobante di pago di Departamento di Impuesto y seguro di auto valido na momento di busca e plachinan di number.

Orario di servicio

Pa busca e plachinan por acudi durante e orario: 7:45 am – 11:30 am y 1:15 pm – 5:00 pm.

Departamento di Impuesto ta recomenda pa probecha di e oportunidad durante siman. Despues di diabierna, 3 di juli, lo mester warda te un otro biaha, debi cu lo warda e numbernan bek pa traha espacio pa e otro numbernan cu ta sigui.

Gerencia di Departamento di Impuesto

28 di juni 2020

