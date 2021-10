Riba un dia manera awe ta haci net 29 aña di e desgracia aereo cu a tuma lugar na Bijlmer Awe ta net 29 aña pasa cu e desgracia aereo di mas grandi riba teritorio Hulandes na Zuidoost di Hulanda a tuma luga. E avion di aerolinea Israeli ” El Al” a cay riba e flatnan Groeneveen y Klein Kruitberg.

E desaster aero di Bijlmer cu a sosode riba 4 october 1992 na unda 43 den nan algun pasahero y miembronan si tripulacion persona a perde nan bida. Boeing 747- 258F un avion di carga a bay purba haci escala na Schiphol. Un daño severo na e motor tabata causa di e desaster aereo aki. E avion aki a sali for di JFK New York cu destinacion final Tel Aviv Israel cu un escala na Schiphol cu e avion no a logra lamentablemente.

