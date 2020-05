28 Mei sindicato STA tin referendum pa empleadonan di Triple A vota

Sr Diego de Cuba di Sindicato STA a convoca un reunion pa diamars anochi na cede di SIMAR na Sabana Blanco, esaki ta pa informa e empleadonan cu ta bay participa na e referendum cu lo tuma luga 28 mei na oficina di mediador na Dr Henriquezstraat. E motibo di esaki ta cu lamentablemente triple A no kier a duna cooperacion pa e referendum por tuma luga na airport. E trahadonan tin cu bin vota na e oficina di mediador, ta papiando di cinco departamento a compronde cu varios trahado di oficina kier a reavilia na sindicato STA y nos a bisa cu esei nunca no ta imposibel y semper nan ta bon bini. Nos sa cu triple A no ta gusta ora tin STA na mesa, pasobra nan sa cu STA no ta come cuento, y nos di STA conhuntamente cu e trahadonan si sa kico ta come y bebe den e compania. Nos sa cu sindicato STA lo bay sali victorioso den e referendum aki. Apesar nos ta den e crisis aki esaki a mengua y airport lo bay habri bek pronto na Juni y e restart, y nos ta hopi positivo pa Aruba y nos lo bin bek riba pia.

Durante e reunion diamars lo bay splica e trahadornan tur punto y con tur cos ta hinca den otro, y algo cu ta molestia e trahadonan di warda, esnan cu ta participando na e referendum ta 100% trahadonan di warda y loke ta pasa cu inhustamente a kita nan trabou di warda sin ningun splicacion y ningun hende ta sali na nan defensa, triple A ta sconde tras di un PV cu e otro sindicato a gana y triple A sa bon cla cu sindicat STA tin mas miembro pagando contribucion cu e otro sindicato, y apesar cu e mediador di Gobierno a splica gerencia di Triple A na placa chikito aña pasa september cu triple A mester tene na debido cuenta y mester reuni cu sindicato STA pa cu e representacion di e departamentonan cu STA ta representa y nan ta haci terco y no a worry cu nos mas, y ata un referendum aki cu e trahadonan ta wardando pa basta tempo riba dje Sr Diego a menciona.

