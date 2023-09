Accion contra cacho los of diferente infraccion tocante ley di cacho ta sigui. Cuerpo Policial Aruba tin un team special cu ta haciendo diferente control den bario y a multa diferente persona cu ta iresponsabel cu nan cacho.

A haci diferente control den bario nan di San Nicolas manera: First Stick Hillweg, Saint Peter Hillweg, Diamantbergweg, Red Rock Hillweg, Rooiweg, Weg Fontein, Great Hillweg, Bottom Hillweg, Weg Sero Blanco, Kiviti, Brasil, Caya Bernadina Grovell, Rooi Kochi, Savaneta, Pos Chiquito, Spaans Lagoenweg, Betonicastraat y Sabana Basora.

Binti shete (27) habitante di diferente bario a wordo atendi riba nan cachonan cu ta riba caminda publico di cual bintiun(21) a haña multa y seis (6) diferente habitante a haña un aviso.

A constata cu mayoria hende a haña multa pa no pone suficiente precaucion pa nan cacho sali riba caminda publico of riba tereno di otro persona. Tambe a constata cu dos cacho pitbull a ser laga atras na un cas na Sabana Basora di cual e doñonan a bandona Aruba y a laga e cachonan pa nan cuenta. A logra hiba e cachonan na Centro Control di Cacho caminda lo busca un doño of persona responsabel pa nan of nan lo por ser adopta.

E controlnan aki lo continua den otro barionan. Nos ta haci un suplica pa cuida bo cacho, mantene bo mes na e ley y reglanan y preveni di haya un multa indesea. E multa ta halto y lo por tin consecuencia pa bo cartera.