26 di maart proximo: Workshop special pa e empresario nobo y oportunidad di network ideanan

Den e era nobo aki, careranan profesional ta cambiando continuamente. Esaki debi kizas na desaroyonan nobo tecnologico, careranan totalmente nobo, of kizas interesnan nobo.

Como resultado di esaki, e tereno di ta un empresario como un opcion ta algo cu mas y mas ta keda scohi pa cuminsa, pesei tin hopi negoshi of comercio nobo ta lantando.

Pero en realidad kico ta un empresario? SegunHarvard Business Review (HBR) empresario ta keda defini como un busceda di oportunidad cu ta bai mas aleu cu recursonan cu ta standard of controla.

Ta hopi comun pa considera un empresario como un inovador, un fuente di ideanan nobo, productonan y servicionnan, negoshi of proceduranan.

Un empresario ta un hende cu ta crea un negoshi nobo y ta dispuesto pa risca perdida pa por haci ganashi despues. E iniciativa pa e carera aki ta uno hopi atractivo y beneficioso pa mayoria hende pa varios motibo cu ta inclui flexibilidad, dependencia propio, pa bira un lider den comercio,y mihor salario pa nombra un par.

Sinembargo, apesar cu e beneficionan ta hopi cla, pa taun empresario no ta algo cu por maneha asina facil debi na e riesgonan halto y incertidumbre cu esaki ta trece cune. E prome stap ta pa tuma e decision pa realmente tuma e paso pa bira empresario como un carera of trabou. Despues di esaki e incertidumbernan ta cuminsa y e ora hopi bes e pregunta “kico awor?” ta surgi.

Si bo ta considerando pa bira empresario como un carera of bo a cuminsa tuma pasonan den e direccion ey, sigur lo bo tin preguntanan cu bo kier contesta riba nan. No drenta den panico, ya cu bo no ta e unico!

