Parlamentario di Fraccion di AVP ta haya cu gobierno ta falta seriedad y vision

Lider fraccion AVP, sr. Marlon Sneek ta comparti e reaccion sindicatonan, gremio nan comercial cu tin den ultimo tempo tambe e preocupacion den comunidad. Mañan cu e reunion di parlamento.



E ta bisa cu gobierno a duna di conoce cu pa e aña aki no lo tin presupuesto cla, mirando e situacion di Covid. Segun sr. Sneek esaki ta trece incertidumbre pa motibo awo cu e situacion mester tin e presupuesto cla pa asina sa con ta bay sigui atende cu henter e asunto.

“Mester tin un bista den e maneho, den kico a corta, kico ta bay ta maneho nobo. Comunidad no sa esey, nan no tin un bista. Gobierno di Hulanda a bisa cu mester corta 200 miyon pa cumpli cu e presupuesto supletorio. Nos ta den ultimo siman nos dilanti y informacion no a yega Raad van Advies.”

Sr. Sneek ta bisa cu situacion ta keda preocupante, e aña aki CAFT a duna advies cu Aruba no ta cumpliendo cu esey. Anto si Aruba no cumpli no lo tin fiansa ‘esey ta falta di vision y seriedad’.

E ta bisa cu den e reunion den parlamento lo puntra cu kier e bista di kico ta e plan pa gobierno pa 2021, pa nan wak unda a recorta, unda a conoce aumento of bahada. E ta bisa cu por a tuma nota cu ultimo siman a nombra hende nobo pa traha den varios departamento di gobierno.

“Hende cu ta keda nombra, e lista ta sigui cu contract scondi. Si ta tumando hende mester tin un bista kico gobierno ta haci. Si ta tumando hende esey kiermen no ta bahando gasto. Anto pa e motibo aki e sindicatonan kier pa gobierno ta honesto cu nan. Hulanda mester wak cu ta cumpliendo cu locual a piid, si gobierno a firma y no ta cumpli, e ora ey no lo tin mehoracion”, e ta bisa.

Segun sr. Sneek e situacion sigui asina, por mira cu varios compania a bisa caba cu lo evalua con e prome cuartal di otro aña ta bay, si nan no ta wak mehoracion, no ta keda na otro cu comerciante lo cera nan porta, esey ta crea mas hende lo bay mantene nan mes cu FASE. E ta bisa cu tur esey ta situacion preocupante pa pais Aruba cu mester tene na cuenta cu esey.

Comments

comments