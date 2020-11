Impacto di Covid-19 pa hoben y muchanan tin su efectonan negativo pero tambe positivo

Sacha Geerman di DAS y Miembro di Taskforce Derecho di mucha den Reino ta splica di e conferencia internacional den reino di derecho di mucha. Caminda tabatin 6 isla cu 200 persona conecta.

Un di e tema tabata e impacto di Covid-19 pa hoben y muchanan. E keynote speaker tabata Misha De Winter. Tambe a participa James Sneek, director di Telefon pa Hubentud y Josette Burke di Heart Centered Leadership Foundation.

Nan a comparti e importancia di bos di hoben. For di 2014 ta trahando cu varios organisacion y na 2015 a cuminsa cu e conferencianan. E aña aki e ta bira e di 5 conferencia y virtual.

Sra. Geerman ta bisa e intercambio ta pa conduci pa adapta cada biaha na e plan di accion, e meta comun ta pa pusha e isla pa tur traha hunto, tambe pa cada miembro di e Task Force pa sigui adapta na e trabounan.

Nan ta sigui activo cu cada organisacion. E ta bisa cu e plan di accion tin varios punto manera e lantamento di mucha, e abuso di mucha, tarea di mayor den esaki. “Nos manera organisacion tin tema pa dirigi ayudo na e famia cu merece.”

E ta bisa cu e plan ta pa amplia y adapta na e muchanan.Awo cu Covid-19 ta algo cu afecta henter mundo, pa motibo ta keda en contacto cu organisacion internacional.

Un otro punto cu e ta menciona ta e efecto psicologico emocional, manera e parti financiero. E necesidad di famia, e impacto social riba mucha y famia. Un cambio di bida cu a pasa den tur hende sin cu a haya aviso.

Muchanan cu mester a adapta na otro sistema di enseñanza digital. Algun muchanan cu no tabata prepara pa motibo di ekipo, muchanan cu tabata mas sigur na scol y no na cas. Tur organisacion ta bisa cu ta purba pa yuda unda cu por. Sra. Geerman ta bisa cu trabou ta sigui pa 2021 cu tur nan otro partners.

Sinembargo sra. Geerman ta bisa cu no tur ora ta negativo, algun cosnan positivo cu e pandemia a siña nos ta cu pa algun muchanan a pasa mas tempo cu nan famia, nan mayornan. Algun mucha cu no tabata wak nan mama of tata pa motibo di hopi trabou, a logra trece union. Tambe den mama hoben cu tabata traha y no dedica tempo pa yiu, por a pasa mas tempo cu nan baby ‘den tur crisis tambe tin su positivismo’.

