Mavis Albertina ta lansa partido nobo: Partido Maneho Asertá, Visibel i Sigur (MAVIS)

Willemstad – Partido MAVIS ta sigui e tradishon sosial-liberalismo. Un tradishon ku tin raisnan profundo den historia di Kòrsou.

E inisiadó di e partido aki ta, Mavis Albertina, kende ta un empresario hopi konosí den e sektor di Medionan di Komunikashon.

E tin 50 aña di eksperensia den e sektor aki, i por wak bèk riba un trayektoria hopi largu, kaminda e la bini ta kontribuí, den un forma hopi responsabel, pa halsa e konsenshi den nos komunidat pa ku e aspektonan di solidaridat, union i nos reponsabilidat propio, komo suidadanonan di nos Pais.

E ta testigu di e dekadensia rápido pa ku e kalidat di bida di e hende ordinario, empresanan ku ta lucha pa sobreviví, problemanan ku a keda okashoná pa e pandemia di COVID-19, e krisis ku tin na Venezuela, seramentu di Refineria Isla, e défisitnan presupuestario ku ta keda akumulá, kon e relashon entre Hulanda i nos ta sigui deterioriá, i kon diferente Gobièrnu a demostrá di no ta kapas pa hasi sufisiente pa kambia e rumbo aki ku ta asotando Kòrsou.

Debí na e echo ku e la konstatá ku e no por hasi uso di su eksperensianan for di e posishon ku e tin aktualmente, pa por realmente atendé ku tur e desafionan ariba menshoná, e la yega na e konklushon ku pa mantené un posishon al margen no ta e mihó opshon.

Den kuadro di esaki Mavis Albertina i e miembronan di su partido ta akseptá e reto, ku e meta pa konstruí un nashon pa futuro serkano, kaminda e progreso ekonómiko, un mihó bibá i inovashon lo ta e puntonan di enfoké. Desisivo, orientá riba akshon, transparensia, duna servisio na nos hendenan huntu ku e impulso ferviente pa “ban hasi loke tin di hasi”. Esaki lo tuma lugá huntu ku e esfuerso di kada suidadano, empresario i organisashonnan lokal.

Kada hende i of organisashon su inisitiva lo kontribuí enormemente na un aserkamentu realístiko i e restourashon di un futuro optimista komo e perspektiva real pa nos yunan i nietunan.

Ta solamente di e forma aki tur hende, den tur bario i distrikto di nos komunidat por realmente sinti e kambionan benidero.

Kòrsou mester bira e sentro di mas importante den Latino Amérika i un isla komo modelo den region. Ku e ambishon aki na mente, desishonnan drástiko i e implementashon desisivo di esakinan, no por keda rechasá.

Mavis Albertina ta kere ku e ta debe su bida, karera i su éksitonan na e amor, atenshon i konfiansa ku e la risibí serka e komunidat di Kòrsou. Lantamentu di e partido aki lo ta un forma di duna servisio bèk na e komunidat di Kòrsou pa ku loke e a risibí.

Partido MAVIS (Partido Maneho Asertá, Visibel i Sigur)

Dennis Anthony Secretaris Partido MAVIS

