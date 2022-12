Dia 15 di october Aruba Airport Authority N.V. (AAA) orguyosamente a organisa su di tres “Spotter’s Day”. Desde 2018, Aeropuerto di Aruba a reconoce cu tin un interes grandi pa “plane spotting” na nos isla. Mas y mas spotter ta ‘tag’ Aeropuerto di Aruba den nan potret y pa e motibo ey, na 2018, a tuma luga e prome “Spotter’s Day”. Debi na e interes grandi ricibi, a dicidi cu “Spotter’s Day” lo bira un evento anual pa Aeropuerto di Aruba. Despues di dos aña ausente, e aña ‘ki a invita tur spotters pa asina aplica pa participa na Spotters Day.

E interes tabata grandi unda cu a participa un total di 23 spotters incluyendo un spotter di Boneiro. For di e 23 spotters, a ricibi mas cu 40 potret di diferente angulo y mustrando diferente aerolinea. E grupo selecta mester a atende e “Safety Training” necesario na Aeropuerto di Aruba prome cu e evento a tuma luga, pa garantisa cu tur participante tabata na altura di e proceduranan di siguridad di aeropuerto na momento cu nan tabata riba “airside” pa saca nan potret.

Como parti di e “Spotter’s Day”, tur spotter a haya e oportunidad pa manda nan 3 miho potret na e ekipo di aeropuerto. E potretnan aki tabata disponibel for di 16 di november te cu dia 25 di november riba Facebook di aeropuerto pa un competencia di votacion entre e siguidonan di aeropuerto, sinembargo a pesar di “likes”, aeropuerto tabatin algun rekisito cu mester a cumpli cu ne, un di nan tabata cu no por a haci cambio extremo den e potret por medio di photoshop, asina ta mantene e competencia mas husto posibel entre e participantenan.

Tabatin dos categoria Photography Contest y Instagram Reel Contest.

E resultadonan pa potret ta lo siguiente:

Prome luga: Hyro Oduber

Di dos luga: Huzam Koolman

Di tres luga: Aschwin Maduro

Mas Creativo: Aschwin Maduro

E resultadonan pa Instagram Reels ta lo siguiente:

Prome luga: Rashyd Maduro

Di dos luga: Patrick Jansen

Di tres luga: Pedro Partidas

Pa aeropuerto di Aruba ta importante pa sigui encurasha e “spotters” pa eherce nan talento, asina ta crea un conexion pa por sigui di ta creativo den futuro. Aeropuerto di Aruba ta orguyoso di por traha cu tanto persona cu tin amor y pasion pa aviacion y ta importante pa por tin un bon relacion cu cada un di nan. Ta un honor pa por premia e spotternan pa nan talento y alabes pa crea un impacto positivo den nos comunidad.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña (prome cu COVID) y cu diferente vuelo pa 28 diferente destinacion rond di mundo. AUA Airport ta opera stabiel cu mas di 95% di su bishitantenan cu ta bin pa vakantie di cual 76% ta for di Merca y Canada, 9% for di Latino America, 8% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu juni 2022.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport ta sigui expande y mehora su facilidadnan pa mantene su posicion como un di e aeropuertonan mas innovado den region.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.