23.8 MIYON EURO DI HULANDA Pa e islanan Hulandes den Caribe atende cu e impacto di e crisis di Venezuela

Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta na Hulanda den un biahe di trabou hopi cortico cu

diferente reunionnan riba agenda. Pa Prome Minister, ta importante probecha di cada biahe

mas tanto posibel y plania un bon agenda di trabou pa asina logra mas. Cu su biahe cortico na Hulanda, Premier Wever-Croes ta sigui pone e ehempel cu no mester tuma hopi dia afo pa

logra metanan importante pa nos pais. Durante su biahe cortico na Estonia, Prome Minister a reuni cu diferente mandatario y persona importante den e mundo di e-Governance. Y dialuna, diferente reunion cu Prome Minister tin riba su agenda durante su estadia cortico na Hulanda, a cuminsa na Den Haag. Premier Wever-Croes a reuni entre otro cu premier Mark Rutte y cu Secretario di Estado Raymond Knops riba e tema VENEZUELA.

Den nomber di Aruba, Prome Minister a entrega un peticion den man di Premier Rutte, den cual tin describi tur e retonan y riesgonan pa cu Aruba debi na e crisis di Venezuela. Tambe Prome Minister a splica con grandi e impacto di e crisis ta riba Aruba. Premier Rutte a keda impresiona cu esaki. Prome Minister a enfatisa cu e crisis di Venezuela no ta solamente di Venezuela, ni tampoco solamente di e region. E ta un crisis mundial y comunidad mundial mester ‘step up to the plate’.

“Mi a splica con serio e impacto ta riba nos pais y a splica unda Aruba mester di ayudo”.

Hulanda ta pone 23.8 miyon Euro disponible pa e islanan Hulandes den Caribe pa atende cu e

impacto di e crisis. Aki mester pensa riba entre otro mas control di frontera, mas capacidad y

expertisio pa atende tur e peticionnan di asilo, mas asistencia den mantene orden den nos pais, y gastonan relaciona cu e fluho grandi di migracion cu nos ta mira na nos isla.

Den nomber di Aruba y Corsou, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a gradici Hulanda pa

nan comprension y yudansa encuanto e impacto grandi cu e crisis di Venezuela tin riba e

islanan menciona especialmente.

