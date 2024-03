Na aña 2022 HIAS Aruba y 131 a uni forsa pa reduci e riesgo di violencia contra hende muher y hende homber y pa promove masculinidad saludabel na scolnan primario na Aruba.

E colaboracion aki ta basa ariba e extenso experiencia cu 131 tin den implementa proyectonan similar na scolnan primario y secundario riba nos isla, tal como e proyecto ‘Prevencion di Termento na Scol’ y hopi otro charla, proyecto y workshop. Danki na fondo propociona door di e ‘Bureau of Population, Refugees, and Migration’ (BPRM), e dos organisacionan aki a desaroya y cuminsa cu implementacion di e proyecto I Stopped It (Ami a pare) na aña 2023.

Despues cu na aña 2022 a desaroya e proyecto I Stopped It, na 2023 131 a cuminsa cu implementacion di I Stopped It den 8 scol primario na Aruba (un den cada districto). E alumnonan di klas 4, 5 y 6 di e 8 scolnan primario a participa na I Stopped It den aña 2023. E proyecto aki ta preventivo di naturaleza, y ta trata di para violencia entre mucha homber y mucha muher. E proyecto ta atende cu e problema di violencia, e trato entre mucha homber y mucha muher, igualdad, y ta promove masculinidad saludabel. Tambe I Stopped It ta trata e tema di termento y discriminacion, y ta stimula empatia entre persona y grupo di persona. I Stopped It ta stimula prevencion di violencia, cu ta un di e puntonan importante di e ‘Beleidsvoornemens’ di Minister di Husticia y Asuntonan Social.

Ariba 27 y 29 di februari, y 5 y 7 di maart e alumnonan di klas 4, 5 y 6 di Scol Basico Washington a participa na I Stopped It. Scol Basico Washington ta e di dos di e cinco scolnan primario cu lo participa na I Stopped It e aña aki.

Durante 4 sesion nan a haya informacion tocante violencia relacional, violencia relaciona cu genero (violencia di hende homber na hende muher y/ of violencia di hende muher na hende homber) y masculinidad saludabel. Durante e di cuater sesion 210 alumno na Scol Basico Washington a termina I Stopped It cu un certificado como muestra di participacion y conocemento di formanan di violencia y su origen.

Pa mas informacion tocante I Stopped It por tuma contacto cu 131 via nos website: 131.aw, facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.