Accion contra personanan of doñonan di cacho neglisha, peligroso, cana los ariba caminda publico of otro tipo di infraccion den ley di cacho a continua!

Durante e ultimo siman accion di control a tuma lugar den algun den districto di Noord como tambe districto di Oranjestad. A tuma nota di varios infraccion pero a logra atende cu un total di 54 persona of doñonan tocante diferente infraccion di ley di cacho.

E personanan aki no a tuma precuacion suficiente pa asina e cacho por ta bon cuida. Bintiun persona a haya un multa mesora y trintidos (32) a haya un aviso. Mester tene bon cuenta cu e multanan ta halto y tin afecto riba bo cartera. E avisonan cu a ser duna ta pa e.o. cachonan neglisha y cachonan riba caminda publico. A resalta cu mayoría donñonan y of esnan responsabel pa cu e cacho no a wordo encontra na cas.

A haci diferente control den bario nan di Noord manera: Roncado, Nuñe, Jaburibari, Kudawecha, Matadera, Sero Janchi, Sabana Liber, Boegoeroei, Tanki Flip, Bubali, Washington, Kurimiauw, Kamay, Palm Beach y Figaroastraat.

Despues den e dianan siguiente a tene accion den e districto di Oranjestad y vecindario. A bishita e.o. Ponton, Playa Pabao, Madiki, Madiki Kavel, Bushiri, Caya Soeur Desideria, Caya Soeor Dionysia, Pos Abao, Cunucu Abao, Bubali, Washington, Caya Mazurka, Koyari, Gasparito, Caya Maguey, Brebastraat, San Barbola, Wacaka, Buena Vista, Gonzalitostraat, Barcadera, Balashi, Parkietenbos, Blenchistraat y Balashi.

E controlnan aki lo continua den e otro districtonan den e dianan cu ta sigui. Tene bon cuenta di esaki y tene bo cacho paden den bo cura. Duna bo cacho atencion y e cuido necesario pa bo no haya un multa. E multa ta halto y lo por tin consecuencia pa bo cartera. Polis ta constata cu hopi cacho no ta haya e cuido manera mester ta.