Proyecto Idioma di Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) a publica 21 buki digital nobo pa mucha na Papiamento riba dos website: www.papiamento.aw y www.ea.aw. Tambe por lesa e bukinan nobo aki riba e plataforma digital cu yama Storyweaver, caminda por lesa storia online na mas cu 100 diferente idioma.

Traduccion di e bukinan digital un biaha mas a tuma luga na encargo di Proyecto Idioma den Enseñansa, cu ya a publica 60 traduccion digital caba. Na tur Proyecto Idioma a publica 81 buki digital di Storyweaver na Papiamento. E bukinan aki ta destina pa mucha di edad di scol preparatorio y basico. Mucha por lesa buki tocante entre otro un beer cu gusta color, un mucha muhe cu ta siña core bais, un gorila su fiesta di cumpleaños y hopi mas!

Pa medio di e publicacionnan aki, Proyecto Idioma kier promove lesamento y desaroyo di idioma cerca nos muchanan na Papiamento, e idioma materno di mayoria mucha na Aruba y e di dos idioma di e muchanan cu ta papia un otro idioma na cas.

Banda di e publicacionnan nobo menciona, Proyecto Idioma a digitalisa mayoria di e bukinan di lesa cu Departamento di Enseñansa a publica den pasado tambe. Actualmente tin 220 buki digital riba www.papiamento.aw. Ta trata di buki pa diferente categoria di edad, no solamente pa mucha chikito, sino pa hoben tambe. Tin buki literario y informativo. Tin buki traduci y tin obra original di diferente autor local.

Riba www.papiamento.aw e bukinan ta parti den buki pa mucha of hoben y tin diferente categoria di edad. E categorianan di edad aki ta djis un guia/sugerencia; e mucha, e mayor, e maestro of e hoben mes por dicidi ki categoria lo ta adecua pa e mucha of hoben concerni.

Pa lesa e bukinan pa mucha riba www.papiamento.aw, click riba:

Biblioteca ➔ Literatura ➔ Buki pa mucha.

Pa lesa esunnan pa hoben, click riba:

Biblioteca ➔ Literatura ➔ Buki pa hoben.

Proyecto Idioma ta desea un y tur hopi placer di lesamento!