21 aña pasa: E Nokia 3220 ta un GSM serie 40 di e celularnan di Nokia. E nokia 3220 a keda introduce na 31 di mei 2004. Despues di tempo e cellular aki a yega na Mercado di Aruba unda Setar Nv a bende esaki y bay out of stock, debi cu ora bo haya un yamda of toca un tone e ta cende colornan na banda.

Esaki a pone cu mayornan a cumpra e celularnan aki pa nan yiu y asina bay scol cune. E tabata e prome cellular di un nivel poco mas cu a ofrece aceso na internet, cu ta e XHTML browser, y por a haya email riba esaki. E tabata un camara y su internet speed tabata entre GPRS pa EDGE. Maske internet ta habri slow riba esaki asina mes esaki tabata na moda tempo di WAW BLOG. E generacion di awendia no sa con e generacion di 90′ tabata cu celularnan di color preto, awendia generacion nobo ta gosa di tecnologia halto.