Diamars ta dia di fruta & berdura na e supermercado mas grandi di Aruba, unda cu tur cliente ta ricibi 20% di descuento riba fruta y bedura.

E oferta aki ta un iniciativa cu Ling & Sons Food Market a cuminsa cune na 2018 pa asina motiva nos comunidad pa come mas saludabel. E oferta aki ta valido tur Diamars.

Ling & Sons Food Market tin e dpto di Fruta y Berdura mas grandi y bunita na Aruba cu ta inclui un variedad grandi y di bon calidad. Semper fresco, cu carga nobo tur siman.

Ademas di dia di Fruta Y Berdura, Ling & Sons Food Market tin tur siman ofertanan nobo “Deals we Love valido e siman aki te cu Diahuebs 18 di November 2021. Pa mas deals bishita nos via: https://shop.lingandsons.com/collections/deals

Sigui Ling & Sons food Market riba facebook @lingandsons of instagram @lingandsonsfoodmarket pa keda semper up to date cu e oferta nobonan.

Comments

comments