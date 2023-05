Diabierna mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber E.(25). E ta wordo acusa cu entre Maart 2021 y 18 Juni 2022, e tabatin relacion sexual cu un mucha muher di 15 aña. Tambe cu e tabatin potretnan porno y video di mucha.

MAS NOTICIA por a compronde cu E. a admiti y a bisa cu e tabatin bon intensionnan cu e mucha muher pero cos no a bay manera el a kere.

TENE RELACION CU MUCHA

Hues a puntra E. si e acusacion ta berdad. E. a bisa Hues cu el a tene relacion sexual cu e mucha muher y tabatin un plan pa casa cun’e y tin yiu. Despues di tempo el a ripara cu e mucha no ta serio. Segun E, e mucha muher tabatin relacion cu otro homber mas bieu cu E. Tabatin discusion y E. a bisa cu e lo bay bisa e mama. E mama a tum’e como un menaza pero segun E. no ta asina. Segun E. e no tabata na Aruba na Maart 2021 manera ta acus’e. E tabata na Santo Domingo pa rehabilitacion di adiccion di droga y na November 2021, el a bin Aruba. For di Santo Domingo e tabata tin contacto cu e mucha muher via facebook. E. a bisa Hues cu e tabata sa cu e mucha muher tabata entre 15 y 16 aña. Hues a bisa cu E. mester sa cu esey ta castigabel pa ley aunke cu E. tabatin intension serio. Segun E. el a kere cu door cu e tabatin 23 aña e tempo ey, esey no ta castigabel. Hues a bisa cu segun ley, ora e mucha tin 16 aña, e por dicidi cu ken e kier tin relacion.

Hues a mustra cu segun declaracion di e mucha, e no tabata kier tin relacion cu E. E mucha a bisa cu ta E. a forza pa tin un relacion. Segun E. si ta asina, e mucha lo no tabata pidi’e pa busk’e na school diferente biaha y hasta a bay keda pasa anochi serca E. Segun E., su abuela dos biaha a bay busca e mucha na school.

POTRET Y VIDEO PORNOGRAFICO

Ta asina cu ta sospecha cu E. a saca potret di e mucha muher y saca video. Segun E., ta e mucha mes a manda e potretnan y nan dos a dicidi pa haci un video con nan tin relacion sexual. Hues a puntra E., pakico el a haci esey. E. a bisa Hues cu e no a pensa cu e asunto aki lo bay asina leu. E. a bisa cu el a manda e video pa e mucha.

Na dado momento e relacion a kibra pero E. a purba drecha e relacion diferente biaha. Te na mas o menos Juni 2022. Fiscal a haci preguntanan na E. si el a realisa cu e mucha ta menor di edad. Segun E. el a realisa esey pero no a pensa cu cos lo bay asina leu.

E. a splica cu e tabata adicto na heroina, cocaina y piedra pero despues di rehabilita, e sa usa marihuana. El a keda 1 aña y 9 luna na Santo Domingo. El a caba di studia na EPB y kier a bay Hulanda pa studia pa mecanico.

FISCAL

Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba cu entre November 2021 te cu 18 Juni 2022, E. tabatin relacion sexual cu un mucha muher di 15 aña. Fiscal a bisa cu a base di e mensahenan cu E. tabata manda e mucha, e mama a bay Polis pasobra e mama tabata considera esakinan un menaza. Fiscal a bisa cu E. tabata sa cu e mucha tabata menor di edad.

Fiscal a splica cu e ley ta pa proteha muchanan menor di edad contra nan mes pa no bay haci cosnan cu despues nan ta lamenta. Tambe e ley ta pa proteha e mucha contra adultonan cu ta bay tene relacion cu e mucha. Fiscal a bisa enfatico cu e adulto mester ta conciente cu tene relacion cu un mucha no por. Fiscal a mustra cu entre E. y e mucha muher tin un diferencia di 8 aña y E. mester sa mihor.

Fiscal a bisa cu e hecho cu e mucha tabata kier tin relacion no ta haci cu no ta duna castigo. Segun ley, pa tene relacion cu mucha menor di edad, tin un castigo di 3 aña di prison. Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu esaki a sosode durante un periodo largo. Fiscal ta haya cu lo ta bon pa E. haya guia di Reclasering pa e bolbe drenta den comunidad. Fiscal a exigi 3 aña di prison di cual 1 aña ta condicional y 2 aña di prueba. Esaki bou guia di Reclasering. E cellular di E. lo keda confisca.

ABOGADO

Mr. Paesch a bisa Hues cu E. a admiti tur dos acusacion. El a pidi Hues pa tene cuenta cu E. ta first offender. Tambe pa tene cuenta cu nan tabata gusta otro y pesey nan tabata saca potret. El a pidi Hues pa condena E. na 6 luna di prison, cu ta e tempo cu E. ta sera den KIA y un castigo condicional.

SENTENCIA

Hues a pospone e caso un rato pa pensa y despues a dicta sentencia. Hues ta haya legalmente proba cu entre November 2021 y 18 Juni 2022, E. tabatin relacion sexual cu un mucha muher (15). Tambe Hues ta haya cu E. tabatin potret y video pornografico.

Hues no ta haya cu E. tin tendencia pedofile sino tabatin intension cu e mucha. Hues ta haya cu E. a duna claridad di e caso y no a duna impresion cu e tin tendencia pedofile.

Hues a bisa cu e ta kere cu E. lo bay haya e stempel di pedofile ora e sali liber y ta haya cu ta bon pa E. haya guia di Reclasering.

Hues a condena E. na 30 luna di prison di cual 10 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña. Hues tambe a pone e condicion cu E. lo mester cay bou guia di Reclasering. El a bisa cu e cellular cu potret y video lo keda confisca.