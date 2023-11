Riba Diadomingo, 17 di November 2023, Sportsz 4 U Aruba a organisa e competencia di Long Distance pa prome biaha na Aruba; tambe a inclui e categoria di Olympic Distance.

E evento di Long Distance/Olympic Distance tabata e ultimo di un serie di competencia cu Sportsz 4 U a bin ta organisa desde comienso di 2023, pa conmemora asina 10 aña di existencia di Sportsz 4 U. Nos ta mira atras riba un aña conmemorativo hopi exitoso; no solamente mirando e aumento di actividadnan di Triathlon, pero tambe diferente atleta (nobo) cu a scohe pa practica e deporte di Triathlon.

E distancianan “Long” & “Olympic” ta como lo siguiente:

Long Distance: 1.9 km swim, 80 km bike, 18 km run;

Olympic Distance: 1 km swim, 40 km bike, 9 km run.

E swim a sali di Nikki Beach bai te Gouverneurs Beach bin bek, completando 1.9 km/1 km.

E bike a sali di Plaza Turismo y bai te cu retonde di Pos Chikito bin bek. Pa Long Distance: 4x (80 km) y pa Olympic Distance 2x (40 km). E run a tuma luga riba Linear Park, 18 km pa Long Distance y 9 km pa Olympic Distance.

Den e competencia di Long Distance, e ganador absoluto a keda den perosna di Jennifer Snijder. Den cabayero e overall winner a keda den persona di Jobert Reyes, na 2do luga overall Charles Hoek y na 3er luga a keda Lucien Dirksz.

Den e competencia Olympic Distance: overall winner den cabayero a keda Jayderick Geerman y den damas Shohaira Da Silva.

Gradicimento: aunke e partisipacion di e atletanan no tabata grandi e biaha ‘ki, tabatin un total di riba 100 voluntario, incluyendo polis riba pia pa garantisa asina seguridad riba caminda pa e atletanan.

Nos kier gradici tur hende cu a duna nos un man pa hasi esaki posibel. Na Directiva di Sportsz 4 U, Voluntarionan, atletanan (hoben) di Sportsz 4 U, VMU, KPA, CIC, UTLT, Martijn Trading, WEB, Smit & Dorlas, Minister di Deporte, ALBO Aruba, Juni Gabriel cu su Kayakers, Eric Gomez, Armando Morales, Alvin Cores, Fotohana, Alvarito, Clean Wheels y last but not least Aruba Triathlon Association.

Mirando e interes grandi cu tin pa cu e evento ‘ki, pronto nos lo informa e fecha nobo pa aña 2024.