Fundacion Digna Lacle Hererra den cooperacion (FDLH) cu Plataforma Hobenan Professional (PHP) y Fracion di Partido AVP a anuncia e prome Simposio cu e tema “ The Restoration of the Common Good”.

E simposio aki a keda anuncia diabierna ultimo durante conferencia di prensa y lo tuma lugar dia 29 di September 2022. E Bon Comun ta un tema cu a recobra importancia den e mundo academico, economic y politico. E bunita di e concepto di e BON COMUN, ta cu e ta un principio cu ta unifica un pueblo pa un causa y aspiracion colectivo. Lider di Partido mr. Mike Eman, Parlamentario Dr .mr. Ryçond Santos Do Nascemento representando Fundacion Digna Lacle Herera y Wendrick Cicilia representando Plataforma hobenan Profesional a duna inicio na un e reflexion nacional cu lo sosode diahuebs 29 di September 2022 den Aula di EPI pa 7or di Anochi ariba e Bon Comun di Pais Aruba.

Lider di partido mr. Mike Eman a subraya e echo cu escritor y pensadornan grandi manera economista y professor di Harvard Michael Sandel y Rabbi Jonathan Sacks a orienta nan mes ariba e reto nan grandi cu Pais nan ta enfrentando cu nan sistema economico y politico, y ta reflexiona ariba e Bon Comun como un punto di salida pa por crea un desaroyo positivo. Internationalmente tin un reflexion profundo ariba e Bon Comun, y Aruba tambe mester participa den e reflexion importante aki.

Parlamentario Dr. mr. Ryçond Santos Do nascemento a indica cu ta momento pa transforma un mentalidad di competencia den un mentalidad di cooperacion. E mensahe importante ta cu na momento sector economico, comerical , sindical y Gobernamental figa como un guia moral e Bon Comun, nos por crea un Causa Comun atrobe cu nos tur por traha cu animo pa logra un desaroyo positive atrobe pa Aruba. Nos por realisa esaki solamente si nos bini hunto y traha hunto pa mehora e bienestar di tur nos cuidadano nan cu ta forma parti di nos Sociedad.

Wendrick Cicilia a anima e hobenan cu nan tambe tin un responsabilidad cu e Bon Comun di Pais Aruba. Ta momento pa nos transforma e mentalidad di pensa solementa ariba propio interest y mira e panorama mas amplio y collectivo. E ta importante pa nos hobenan realisa cu nan tambe tin un participacion grandi pa duna den e renobacion di Pais Aruba cu nos ta desea y anhela.

Lo tin un lista di oradornan sumamente inspirativo cu lo presenta y comunica e necesidad di un reflexion ariba e Bon Comun. formando parti di e lista di oradornan lo ta varios Lidernan spiritual cu lo amplia ariba e peso moral di un reflexion ariba the E BON Comun, Lidernan academico lo subraya e corelacion entre e Bon Comun y enseñansa y alabes lo tin un orador international directamente for di Harvard cu lo papia na un generacion di hobenan y nan responsabilidad pa cu e Bon Comun di Pais Aruba y tambe lo tin un orador cu lo enfatisa e importancia di e un perspectiva di e Bon Comun pa e mundo economico y commercial

Un yamado a wordo hasi na comunidad di Aruba pa asisti e prome simposio cu tema E Restauracion Di e Bon Comun, dia 29 di September 2022 pa 7or di anochi. Un Sociedad no por funciona y ta uni si e BON COMUN no ta for parti esencial di e guia pa e desaroyo y vision pa e Pais y e Pueblo su Felicidad.