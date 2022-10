1er Symposium riba Bon Común tabata hopi bon atendí cu un sala completamente yen di e aula di EPI y a conta cu un contenido hopi profundo cu un batería di lecturanan hopi impresionante y inspirativo.

Den un tempo di negativismo, decadencia moral y politico, den un tempo cu ta parse cu no tin alternativa pa miho gobernacion, den un tempo cu miedo y indiferencia ta parse di ta e contesta riba abuso y desesperacion, ta parse cu tin speransa pa futuro.

Enbez di laga rabia y frustracion hiba na pesimismo y indiferencia, tin hende cu ta sigui busca salida pa sali for di e abismo di negativismo y deseperacion cu idea y iniciativanan nobo. Crea un forma nobo di traha, ta e contesta riba e situacion di “friends and family”, di incapacidad y falta di iniciativa. E symposio di Fundacion Digna Laclé Herera (FDLH), di siman pasa riba e tema di “RESTAURACION di BON COMUN”, a resulta di ta un lus den scuridad cu por bira e mecha cu ta inspira y motiva hopi mas hende hoben y no hoben, pa pone man na e trabou mas grandi y importante cu nos pais tin awor aki: esta, rechasa negativismo y indiferencia; nenga di accepta incapacidad y falta di creatividad; bisa no na egoismo y trato preferencial y pone tur nos capacidad y experiencia traha na bienestar di henter nos comunidad y den tur cos cu nos haci.

Fundacion Digna Laclé Herera (FDLH)

Tres organización a carga e symposium: Fundacion Digna Lacle Herrera, Plataforma Hobennan Profesional y Fraccion di AVP. dr. Ryçond Santos Do Nacimiento, presidente di FDLH, Wendrick Cicilia di Plataforma Hobennan Profesional y ex-Prome Minister y lider di fraccion di AVP mr. Mike Eman a lansa e concepto den un conferencia di Prensa conhunto. Nan por wak bek riba un meta cumpli. E symposio tabata bon planea den tempo y exacto den su meta.

PROGRMA DI 1ST SYMPOSIUM; RESTORATION OF THE COMMON GOOD

Welcome Fundacion Digna Lacle Herrera (FDLH) and Plataforma Hobennan Profesional (PHP); Bachelor Law, Wendrick Cicilia Restoration of the Common Good;

Initiation reflection – Pastor Calix Ashby; The Common Good, a Moral Compass.

Constitutional Law Professor University of Aruba, Luciano Milliard; Common Good and the right to Education.

Guest speaker Sophomore Harvard College, Mimi Koenig; Common Good one act at a time; Moving young generation from an “I” to a “We” society.

Business Management professional Marlandi Gracia; Common Good and the Economy

Reverend Peter Hazenoot; Common Good and Community Solidarity and Responsibility.

Former Prime Minister, Mike Eman; Common Good, a Common Cause; A Politics of Hope.

Closing reflection – Pastor Jairo Maduro; Common Good and the Human Dignity.