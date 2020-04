19 di Toque de Queda na Aruba cu total di 313 persona a keda deteni y haya multa

Sra Pronk Fiscal di Ministerio Publico durante conferencia di prensa diahuebs anochi a informa cu durante e 19 dia di TDQ y 12 shelter in place un total di 313 persona a keda deteni y a haya un multa pa no cumpli. Pa loke ta e shelter in place ningun a keda deteni y ni haya un multa y loke ta e samenscholing. 5 negoshi a haya un multa pa no cumpli cu e horario di ciere y dos persona a haya un multa pa no cumpli cu nan cuarentena.

E fin di siman largo aki mi kier pa tur hende tuma bon nota di e medidanan, pa loke ta e Shelter in Place y TDQ ta keda na vigor, loke ta e condicionnan extra cu a pone cu bo por sali pa excepcion di bay dokter, tank auto, of busca cuminda por. No ta permiti mas cu 3 hende den areanan publico y of di sea bay cana. Polis uniforma tin autoridad pa actua y lo actua contra gruponan asina, y nan lo por duna otro pa plama e grupo y pa e grupo aki move bay for di e direccion cu nan ta indica, si un persona no respeta e ordo aki lo keda deteni y hiba warda y lo haya un multa for di fiscal.

