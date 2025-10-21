Agente policial di Santa Cruz tambe a tene nan control den trafico fin di siman cu a pasa.
A infoca pa tene e control riba chauffeur bou influencia di alcohol den oranan di marduga te cu mainta.
A para na diferente punto strategico den Districto di Santa Cruz cu a resulta den un control policial fructifero y preventivo.
A controla den total di 150 vehiculo. Di cual a detene 19 chauffeur pa maneha bou influencia di alcohol. Tambe a duna 7 persona un prohibicion pa maneha un vehiculo. Durante control tambe a detene 1 persona den posicion di droga.
A reparti 8 multa dor di “Paga bo Boet” un systema nobo y lihe pa paga bo boet!
Fin di aña ta yegando y trafico a cuminsa bira druk. Nos controlnan den trafico ta continua, tanto represivo y preventivo pa preveni desgracia innecesario den trafico.
Conseho na nos comunidad ban trankilo y percura bo tin tur documento na ordo pa asina bo no haya un cayente den bo cartera. Un trafico sigur pa un y tur!