183 persona deteni den un siman di TDQ y Shelter in Place tambe tin su multanan

Fiscal Sra Pronk diasabra anochi den conferencia di prensa di Gobierno a informa cu ta net un siman cu e Toque de Queda a cuminsa y den e prome siman un total di 183 persona a keda deteni pa no cumpli cu esaki y 5 negoshi cu no a cumpli cu e horario di ciere durante e prome siman di e toque de queda. Den siman a trece dilanti lo evalua despues di un siman si ta necesario pa ahusta e sumannan di e multanan, ministerio publico internamente a haci esaki y por lo pronto e suma ta keda asina. Esey ta nifica pa personanan cu no ta comporta lo keda 1000 florin y negoshinan chikito pa 1500 y 3000 florin chikito y 5000 florin pa negoshi grandi. Sra Pronk ta avisa cu corda cu e boetnan por yega te 10.000 florin.

Tabata necesario pa bin cu un medida mas pisa di Shelter in Place y minister presidente a splica esaki ampliamente. Ta bon pa hendenan sa lo siguiente y compronde esaki bon. E toque de queda cu ta na vigor ta keda vigente. Acerca di esaki a bin cu e Shelter in Place cu ta drenta na vigor diadomingo 12:01 marduga. Tur dos medida lo ta na vigor awe. E shelter in place ta keda mes un prijs.

Comments

comments