Skirbi Pa: Drs. Melva Croes-Yánez

Cuarenta y cinco aña pasa, riba e fecha 18 di November, 1978, un total di 919 Mericano a muri den un jungla aleha na Guyana, Sur-America. Banda di un congresista y dos periodista Estadounidense tambe 914 residente di e mision agricultor di Paz, bou nomber “Peoples Temple” (Templo di Pueblo) situa na Guyana na e asina yama Jonestown (nombra pa su lider controversial, Reverendo Jim Jones). E miembronan di e culto ‘Templo di Pueblo’ aki a sigui ciegamente nan lider Carismatico, “Reverendo Divino Jim Jones” bende tur pertenencia, lanta tur placa, entrega tur cos na Reverendo Jim Jones y muda cu n’e pa Guyana na 1974. Na 1961, Jones tabatin un vision cu e apocalypse nuclear ta pa tuma luga na Merca. Esaki e a gara pa convence su siguidornan cu e lo hiba nan na un luga sigur liber di e ataque nuclear pa nan kere den un utopia di “Un Paraiso Socialista, Interracial” unda cu e lo zorg pa atencion medico husto pa tur miembro di e Templo y cu enfoke riba Husticia Social, Salud di e adultonan mayor y di hobennan di riesgo, (den getto y ambulante) cu e tempo ey na Merca tabata wordo neglisha.

Jim Jones tambe a priminti su siguidornan cu e lo establece residencia pa cada adulto mayor y famia den e ‘jungle’. En corto un

utopia di un futuro briyante pa un y tur! Un total di 80 miembro di e tempel di Pueblo aki cu tabata biba na Guyana, pa un of otro

suerte a logra di sobrevivi e dia ey (y a para testigo pa por conta nan historia). Segun documentonan oficial un shen y pico miembro

cu a keda biba na San Francisco y Los Angeles tambe a sobrevivi e masacre of miho bisa e suicidio revolucionario aki na 1978.

E suicidio masal aki, orkestra pa Jim Jones mes, tabata un ceremonia dirigi riba comete suicidio masal door di bebe Kool-Aid bruha cu veneno (entre otro cyanide). E mayornan a wordo forsa pa duna nan yiu bebe esaki y despues bebe esaki nan mes.

Esnan cu a resisti pa bebe e Flavor-Aid a wordo inyecta cu forsa cu entre otro cyanide, incluso un shen y pico mucha y adulto mayor. Otronan cu kier a huy a wordo fusila durante nan escape. Pues, NO ta tur hende a muri door bebe e Kool-Aid venena, manera ta ser bisa.

Despues di a convence tur hende bebe e ‘Flavor Aid’ venena, na final Jim Jones y su casa a fayece a causa di un tiro di acerca den nan cabes.

Mester menciona cu un total di 70% di esnan cu a fayece na Jonestown tabata hende color scur (Afro Americano). Tur e siguidornan di e lider carismatico aki cu a sigui Jim Jones y bay Guyana a haci esaki principalmente pa scapa e realidad brutal di bida den getto y riba caya den añanan1960 y 1970 na Merca. Esmas Jim Jones a priminti y sigura su siguidornan cu si nan siguiele tur lo gosa di un bida miho pa nan mes, nan yiunan y famia (futuro briyante pa un y tur!).

E causa principal di e masacre dia 18 di november 1978 tabata pa motibo cu Jim Jones a haya sa cu tabatin un of mas congresista Mericano y

periodistanan na caminda pa Guyana pa wak kico ta pasando na Jonestown cu e ciudadanonan Mericano. Esaki pa motibo cu Merca tabata

sospecha cu e hendenan no ta wordo bon trata y hasta abusa (fisica- mental y/of sexualmente) den e Jungla na Guyana. Jim Jones cu tabata sinti cu su mundo y soño ta cayendo den otro, awor cu Merca a cuminsa mete cu su pueblo na Jonestown, a prepara/drill su siguidornan cu e acto ceremonial di suicidio masal en bes di laga e Mericanonan bin mata nan. Den Parti 2 lo elabora riba e aspecto psicologico y personalidad di Jim Jones y trata contesta e pregunta “Con por ta cu un hende cu semper tabata un BON hende por termina bira corupto/criminal?