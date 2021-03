18 di maart anochi: Concierto nacional: “Celebracion! 35/45” pa conmemora nos dia di himno y bandera

E aña aki ta e di 4 aña cu Edjean Semeleer hunto cu un elenco estelar di musico, cantante y poeta, lo presenta un produccion musical mahestuoso pa television, pa conmemora nos celebracion di himno y bandera.

Na aña 2020, apenas 5 dia despues cu e pandemia di Covid-19 a yega nos isla, Edjean y su musiconan a bini hunto pa asina purba motiva y inspira nos comunidad cu a drenta den un incertidumbre profundo.

E aña aki, considerando cu ainda nos pais ta confronta e pandemia aki y tur e consecuencianan cu el a trece cune, atrobe a traha riba un produccion musical cu lo ta accesibel pa tur persona den nos comunidad.

Esaki ta danki no solamente na e gran esfuerzo y empeño di e artistanan aki, pero tambe danki na sosten di organisacionnan manera UNOCA, Fundacion Go Cultura y companianan manera Setar, SuperFood Plaza, Trash by Ronchi, Subway, Sharp Productions and Entertainment, Teamfilms Productions, Oranjestad-Aruba Sister Cities Association y Universal Technologies Aruba.

E concierto nacional aki lo conta cu presentacion di Jair “Buddy” Vesprey, Rocco Franken, Mitchell Tromp, Marilis Becker, Maybelline Arends-Croes, Rajiv Landaeta, Michaelangelo Koolman, Susjaira Kerpens, Nena Ponson y Arelys Franken.

E presentador y cantante protagonista lo ta Edjean Semeleer, respalda pa su orkesta bao direccion di Chris Kross.

Nos ta invita bo pa sintonisa TeleAruba, Nos Isla TV, Canal 22 of paginanan riba social media manera Edjean Semeleer, Unoca y Go Cultura Foundation pa 8.30 pm dia 18 di maart, pa disfruta di e concierto nacional “Celebracion! 35/45”.

Comments

comments