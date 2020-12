18 caso nobo di COVID total tin 135 local activo

Segun resumen di awe 18 persona a recupera, a registra un total di 18 caso nobo di Covid-19, di cual 5 ta no-residente, cantidad total di testnan ehecuta ayera ta 837 ‘positivity rate’ local riba dia di ayera ta 33%).

Activo tin awe 164 caso, cantidad di fayecido relaciona cu Covid-19 ta na 49.

Hospital ta informa cu tin un total di 7 persona interna di cual 2 ta den Cuido Intensivo y 5 isola riba piso general.

Den e dianan cu a pasa por a tuma nota cu hopi persona a manera cuminsa sinti nan mes “safe” pa cual motibo nan ta descuidando nan proteccion.

Tin pa recorda tur persona cu Aruba tin 164 persona positivo regista. Esnan cu no ta registra sea pasobra nan no tin sintoma ainda of pa neglihencia no a bay test, ta canando rond y ta bishitando localidadnan manera supermerket, restaurant y porta a acudi na mesun fiesta cu abo a acudi na dje of ta pensa di acudi na dje.

Paisnan grandi rond mundo ta “lockdown”. Aruba como pais chikito no ta den “lockdown” pero solamente si nos sigui cumpli y sea responsabel nos por mantene nos situacion stabil.

Mirando e cantidad di fiestanan illegal y actividadnan cuta fomenta aglomeracion di hende nos por spera aumento den caso positivo y lastimamente den casonan di fayecimento.

Ta comprendibel cu ta dianan festivo y cu aña 2020 tawata un aña dificiel. Pero celebra e dianan conciente pasobra covid tey. Proteha bo mes y otronan pa hunto nos por habri un 2021 den harmonia y cu speransa cu pronto cos lo ta miho.

