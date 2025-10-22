Corte Superior a trata e apelacion di e acusado Jennifer Gonzalez (40) contra su sentencia di 18 aña di prison. Procurador General a exigi pa Hof confirma e sentencia pasobra e ta haya cu Jennifer ta culpabel di a provoca asesinato di su pareha Sergio maduro.

MAS NOTICIA por a compronde cu Procurador General a remarca cu Jennifer ta handicaped pero a trata 10 aña na Wendys. El a exigi pa Hof mantene e sentencia di 18 aña di prizon pa Jennifer.

NENGA TUR COS

Hof a mustra cu tin rapport di psychiater cu a evalua Gonzalez y cu ta mustra cu Gonzalez tin problema mental. E ta mas bien handicaped o sea e ta pensa manera un mucha di 6-7 aña. Esey a haci cu Hof mester a papia hopi diferente cu Jennifer pa asina e por compronde.

Jennifer a conta Hof cu Sergio hopi biaha ta pidi’e pa nan haci sex den trio y ora e nenga, Sergio ta grit’e y bis’e cu e no ta sirbi pa nada. Segun Jennifer, Sergio tabata gar’e na su garganta. Tambe el a bisa cu Sergio tabata mand’e bay cumpra marihuana. Segun Jennifer, ta via Sergio, el a conoce Bryan. E tabata laga 2 cacho cerca Bryan y tabata hiba cuminda pa e cachonan. Jennifer a bisa cu e mester haci sex cu Sergio y Bryan.

Hof a mustra cu segun investigacion di Recherche, Jennifer tabata bisa cu e tabata fada di Sergio. Jennifer a admiti esey. El a bisa tambe cu nunca el a bisa hende pa mata Sergio.

Hof a mustra cu un homber G. a bisa cu el a conoce Jennifer, kende a pidi’e un lift. Na Polis G. a declara cu Jennifer a bis’e cu e ta fada di Sergio y cu e mester paga tur cos. Tambe el a bisa cu Jennifer lo a bisa cu e kier mata Sergio. Jennifer a desmenti esaki. Hof a mustra cu un homber K. kende ta traha hunto cu Segio a bisa cu Sergio a yega di cont’e cu Jennifer a purba di venen’e. Hof a mustra cu Jennifer tabata mira programa na television riba matamento di hende. Un dama a bisa cu Jennifer a bisa cu e tabata studia con pa elimina Sergio. Hof a puntra Jennifer, pakico el a paga Bryan.

Jennifer a bisa Hof cu el a paga Bryan 150 florin pasobra e dos cachonnan di dje a kibra cos na cas di Bryan. Un colega di Jennifer lo a duna Bryan e placa. Hof a bisa cu segun e colega di Jennifer, e placa no tabata pa e cachonan. Hof a mustra cu Bryan a declara na Polis cu el a mata Sergio riba peticion di Jennifer y pesey Jennifer a dun’e placa. Jennifer a nenga tur esaki y a bisa cu el a duna Bryan placa pa e cachonan. Hof a mustra cu investigacion a mustra cu Jennifer a yama Bryan diferente biaha despues cu Sergio a wordo mata. Jennifer a bisa cu e tabata Bryan pero no tocante e morto di Sergio. El a bisa cu e tabata yama Bryan pa saluda. El a bisa cu despues Bryan a bis’e cu el a mata Sergio. Hof a mustra cu for di investigacion por compronde cu Jennifer diripiente por bira hopi rabia mes. Hof a remarca cu ta straño cu manera cu Sergio a muri, Jennifer a tira tur e cosnan di Sergio afor. Jennifer a reacciona cu ta e señora S. a bis’e pa tira tur cos afor pa kita mal energia. El a bisa Hof cu e señora S. mes a yuda haci esey.

Durante interogacion di Hof, Jennifer a expresa cu por bien ta cu den su rabia e lo por a expresa cu e kier pa Sergio muri pero no cu esey tabata su intension. Jennifer ta para riba cu e no a bisa Bryan pa mata Sergio. El a bisa cu e no sa pakico Bryan ta bisa esaki. Hof a remarca cu ariba e anochi di 23 pa 24 December 2023, Byran a mata Sergio y 5 biaha Bryan a yama Jennifer. Hof a puntra pakico Bryan a yama. Segun Jennifer, nan no a papia nada di e matamento di Sergio sino saluda otro. Hof a remarca cu Bryan ta conta un cos completamente diferente. Jennifer a bisa cu por ta cu Bryan tabata loco. Hof a mustra cu tambe Jennifer a yama hopi biaha Bryan. Jennifer ta para riba cu ningun momento el a pidi hende pa mata Sergio. El a bisa cu por bien ta cu den su rabia e lo a bisa cosnan pero e no a pidi hende pa mata Sergio.

El a bisa cu Sergio tabata papia cune pa haci video di sex pa gana placa. Nan tabata bay hunto San Nicolas y tin biaha ta bay busca muher pa haci sex den tres.

MENOS RESPONSABEL PA SU ACTONAN

Hof a mustra cu tin raport di psychiater y psycologo cu ta splica e bida di Jennifer y tambe kico a sosode. Jennifer lo a expresa cu e no kier tin nunca mas relacion cu hende cu ta pidi’e pa haci cosnan cu e no kier. Hof a bisa cu psychiater ta conclui cu Jennifer no tin educacion. Tambe cu door di no tin suficiente educacion, ta dificil pa Jennifer pidi ayudo pa cualkier cos. Psychiater ta haya cu ta dificil pa Jennifer a planea tur e asesinato aki. Psychiater ta haya cu Jennifer ta menos responsabel pa su actonan. Psychiater ta haya cu Jennifer mester di ayudo y guia.

PENSA MANERA MUCHA CHIKITO

Psycologo ta haya cu Jennifer ta sinti su so pasobra e no ta compronde mundo. E ta considera cu Jennifer ta pensa manera un mucha di 6 – 7 aña. Psycologo ta haya cu Jennifer mester di ayudo ora e sali liber. Tambe e psycologo a mustra cu si Jennifer kier algo, e kier esey e momento ey. E no tin pasenshi pa warda. E no ta controla su emocionnan. Psycologo ta mustra cu Jennifer lo por tuma decisionnan hopi drastico.

PROCURADOR GENERAL

PG a bisa Hof cu e no a yega di experencia un caso asina complica den su carera. Ariba e anochi di 23 pa 24 December 2023, Sergio Maduro a wordo asesina na un forma hororoso. A pasa auto riba dje pa laga mustra cu ta un accidente a sosode. Pa solamente 2 mil florin Bryan a mata Sergio Maduro. Door di declaracion di Bryan a haya sa cu ta Jennifer a provoca e morto di Sergio Maduro, door di ofrece pago. Na opinion di PG, e hecho cu a ofrece pago pa mata, ta suficiente pa considera provoca asesinato. Patologo a constata cu tin marca di tire di auto na curpa di e victima. El a mustra tambe cu Jennifer a purba saca placa for di bancomatico cu carchi di Sergio despues cu el a wordo mata, pero no a logra.

PG ta haya cu tin suficiente prueba cu ta Jennifer a provoca e asesinato di Sergio Maduro. PG a remarca cu apesar di ta handicapped, Jennifer tabatin 10 aña trahando na Wendy’s. PG a bisa cu e ta tene cuenta cu rapport di psychiater y ta exigi pa Hof confirma e sentencia di 18 aña di prison.

ABOGADO

Mr. D.Croes a bisa Hof cu e ta haya cu mester declara Jennifer liber. El a mustra cu e capacidad mental di Jennifer ta di un mucha 6 – 7 aña. Segun abogado, Sergio tabata exigi Jennifer haci cosnan cu Jennifer no tabata kier. Abogado a bisa cu Jennifer tin berguenza di bisa cu e tabata wordo robes pa tene relacion sexual den tres. El a bisa cu ta duel e cu Sergio a wordo asesina. E abogado a mustra cu Bryan tambe ta sufri di problema mental y cu por bien ta cu el a interpreta Jennifer robez. E testigo homber P. a bisa Polis cu Bryan a bis’e di a mata Sergio Maduro. E abogado a mustra cu Bryan mes a declara cu e ta sufri di diferente personalidad. E ta haci cosnan cu despues e no ta corda. El a bisa cu Bryan no tin yiu sino ta un dama color cla tin un yiu y Bryan tin den su cabes cu e mester mantene e yiu y p’esey tabatin mester di placa. E abogado a bisa cu Bryan mes a declara den Corte cu e no a mata Sergio riba peticion di Jennifer sino cu ta door cu Sergio a falta respet pa su mama. El a bisa cu e no tabatin planea di mata Sergio. El a bisa cu el a tuma placa di Jennifer pero no tabata bay mata Sergio pa Jennifer.

E abogado ta haya cu door di e problema mental, Bryan a asesina Sergio. E abogado a bisa cu Bryan ta kere cu e ta un maton y a bisa cu tin 15 morto dera na Parke Nacional

E abogado a conclui cu Jennifer no a provoca e asesinato di Sergio y ta haya cu mester declara Jennifer liber. El a mustra cu psychiater mes ta bisa cu Jennifer ta menos responsabel pa su actonan. Hof a cera tratamento di e caso y a bisa cu dia 10 November 2025 lo tin sentencia.