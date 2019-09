18 aña despues di ataquenan di World Trade Center, Cancer ta cabando cu esnan cu a sobrevivi

Jaquelin Febrillet tabatin 26 aña y tabata traha dos block leu di e Twin Towers na momento cu dos avion secuestra pa Yahidistanan a dal den nan dia 11 di September 2001. Segun rapport di AFP, den 2016, 15 aña despues di e ataque terorista mas sangriento den historia, e sindicalista profesional aki, awendia mama di tres jiu, a wordo diagnostica cu Cancer. E unico splicacion logico ta e nubianan di shinishi sushi y desechonan toxico cu a basha riba dje e dia di e catastrofe. Richard Fahrer, awe tin 37 aña di edad, tabata traha tur dia den parti sur di Manhattan for di aña 2001 pa 2003. 18 luna pasa, despues di a sufri di dolornan constante na stoma, dokternan a detecta cu e tata hoben aki tin Cancer agresivo na su Colon, un enfermedad cu ta afecta generalmente hombernan di mayor edad y pa cual serca Richard no tin splicacion. Apesar cu mas di 3 mil persona a fayece y mas di 6000 herido a keda registra den e derumbe di e dos torennan di World Trade Center, ainda New York no a caba di conta cuanto di esnan cu toch a sobrevivi e ataque ta sufriendo di Cancer y otro malesanan grave, principalmente di pulmon cu tin di haber cu e nubia toxico cu a keda pega durante simannan largo riba e parti sur di e isla.

E decena di miles di brandweer, rescatistanan, dokternan y voluntarionan cu a mobiliza nan mes pa “Ground Zero”, caminda e dos torenan tabata, tabata e promenan afecta. Ja den 2011, un estudio publica pa e revista cientifico “The Lancet” a mustra cu e personanan ey ta enfrenta riesgonan halto di sufir di Cancer. Un censo di WTC Health Program, un programa federal di salud reserva pa e sobrevivientenan di e atentadonan a duna di conoce cu 10 mil di e personanan aki tin Cancer. Jaquelin Febrillet of Richard Fahrer ta forma parti di e personanan “comun” cu tabata traha of tabata biba den e parti sur di Manhattan na momento cu e ataque a tuma lugar, cual categoria di hendenan malo no ta stop di aumenta. Na final di Juni pasa, mas di 21 mil di nan a keda registra den un programa di salud, cual a bira dos biaha mas hopi cu den luna di Juni 2016. Y di esakinan 21 mil, serca di 4 mil a wordo diagnostica cu Cancer, principalmente di Prostaat, pecho of cuero. “Ta imposibel determina serca un individuo e causa exacto di Cancer, ja cu ningun test di sanger ta bin cu un label bisando cu esaki ta di e ataquenan di World Trade Center”, asina David Prezant, hefe medico di brandweer di New York, a declara. Pero varios esudio a mustra cu e cantidad di casonan di Cancer a aumenta entre 10 porciento y 30 porciento bao di personanan cu tabata directamente of indirectamente exponi na e shinishi toxico aki cu a keda den aire. Ta pronostica cu e cantidad aki lo aumenta den futuro, mientras cu e personanan ta bira di mas edad ja cu e riesgonan di Cancer tambe ta aumenta cu edad y e naturaleza di algun Cancer, manera esun di pulmon of mesotelioma, ta tarda 20 pa 30 aña pa presenta su mes.

Tabata den e contexto aki cu President Donald Trump ta ratifica na final di Juli un ley cu a keda posponi di 2020 pa 2090 e fecha limite pa presenta demandanan dilanti un fondo federal special pa indemnisacion. E fondo mester wordo refinancia regularmente, despues di a caba cu tur presupuesto inicial di 7300 miyon Dollar, cu un indemnisacion average di 240 mil Dollar pa cada persona malo y di 682 mil Dollar pa cada persona cu a fayece. Despues di a prolonga varios biaha e fecha limite di e fondo, Congreso a reconoce cu mester cubri “un persna cu tabata baby durante e atentadonan, te na final di su bida”, asina e abogado Matthew Baione, kende ta representa Febrillet y Fahrer a duna di conoce. “Nunca tabatin un ataque comparabel cu esun di 11 di September. Ningun hende por a predici loke lo pasa cu miles di miyones di tonelada di material di construccion cu a kima durante 99 dia largo”, asina Baione a sigui bisa. E situacion aki a libera den aire cantidad grandi di huma toxico cu no solamente riba e dia ey pero ainda ta sigui afecta tur hende den vecindario. Sperando pa bira conoce tur e consecuencianan di e tragedia aki pa cu nan salud, Febrillet y Fahrer a mustra cu e cuidad di New York no a haci mas despues di e atentado pa protege e residentenan y trahadonan di e barionan serca.

“Por tabatin mas esfuerzo pa limita e exposicion di adultonan sano y no permiti nan cana liber den e zona di catastrofe”, Fahrer a declara. E prioridad pa cu e “cuidad regresa bek na normalidad y cu e Bolsa di New York habri djis algun dia despues” pero “nunca nan a bisa nan cu algo lo por pasa e hendenan”, Febrillet a sigui bisa. “Awendia nos no ta puntra mas con a sigui cu tal y tal, sino con a bai cu e operacion? Con e tratamento ta avanza? Nos ta asina hoben y esaki no mester a sosode”, un muhe cu tin varios colega cu ta malo of ja a fayece, a declara.

