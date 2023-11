E caso Abielu, contra e homber O.A.T.H. kende recientemente a wordo condena pa un castigo di prison di 5 aña pa motibo cu el a traha actanan di matrimonio falso riba gran escala, a haya un rabo.

Awe 20 di November 2023 un total di 17 sospechoso a presenta den Corte riba acusacion di matrimonio falso. Tur e personanan aki a acerca O.A.T.H. na algun momento den e ultimo 7 añanan, pa falsifica documentonan di matrimonio. E documentonan aki tabata wordo entrega na Censo, tin biaha hasta acompaña pa potretnan falso di matrimonio, y tabata wordo inscribi como si fuera nan tabata di berdad.

Dor di investigacion di Censo y polis, e matrimonionan falso a bin sali na cla. Riba 27 di November venidero otro 15 sospechoso lo mester presenta dilanti Corte relaciona cu e caso aki.

E meta di un matrimonio falso ta duidelijk. Dor di un matrimonio cu un persona cu tin permiso di estadia of cu tin nacionalidad Hulandes, e pareha tambe ta haya su estadia. Envez di pidi estadia, hendenan cu no tin permiso di estadia por haya, cu un matrimonio falso, nan permiso liber (permiso di estadia pa tempo indefini) mucho mas rapido.

Censo lo scrap tur e matrimonionan falso aki. Lo keda na Dimas pa cambia of kita e estadia di e sospechosonan.

Dor di estafa Pais Aruba, e sospechosonan aki a perhudica e sistema di un maneho husto di stranheria.

E consecuencianan pa Pais Aruba ta grandi. Banda di e matrimonionnan falso, e actanan di nacimento y di divorcio tambe mester wordo kita, awor cu a resulta cu e informacion riba e actanan ey tambe ta falso. Tambe eroneamente a paga premienan y a duna pagonan (manera pension) na hendenan cu no tabatin derecho riba esakinan.

Pa e motibo ey fiscal di husticia a exigi castigonan di prison contra e sospechosonan. Corte a sigui Ministerio Publico pa gran parti den esaki y a duna castigonan di prison di entre 3 y 6 luna di tempo.

Censo y Ministerio Publico no ta exclui cu mas matrimonio falso lo keda descubri.