16 Asociado di Marriott a haya oportunidad pa avansa

“Putting People First” ta un “core value” sumamente importante di Marriott, y ta pa es motibo Aruba Marriott ta sumamente orguyoso pa por anuncia promocion y transferencianan interno cu a tuma luga durante e di dos kwartaal di 2017. Pa asina por aplica e “core value” esencial aki, Aruba Marriott continuamente ta organisa training pa su asociadonan como tambe ofrece nan e instrumentonan necesario pa asina prepara nan pa e siguiente paso den nan carera y como resultado duna nan e oportunidad pa asina por wordo promovi internamente como prome opcion.

Aruba Marriott ta felicita nan 16 asociado kendenan a demostra nan dedicacion na nan trabou y a traha duro pa asina por ricibi e tremendo oportunidad pa e siguiente posicionnan durante e di dos kwartaal di 2017.

– Tashira Maduro Bandin a wordo promovi di Front Desk Agent pa Banquet Captain- May Chin A Fat a wordo transferi di Front Desk Agent pa Systems Technician- Mariana van der Biezen a wordo promovi di Cook III pa Cook II- Bram van der Coelen a wordo promovi di F&B Supervisor pa Assistant F&B Manager- Alcides Pulido a wordo promovi di Cook II pa Cook I- Corporina Vilchez Sanchez a wordo transferi di Bell Captain pa Front Desk Agent- Marko Zwijnenburg a wordo promovi di F&B Supervisor pa Assistant F&B Manager- Duska Dirksz a wordo promovi di Events Coordinator pa Assistant Events Manager- Mariela Johnson Gumbs a wordo promovi di Housekeeping Supervisor pa Assistant Housekeeping Manager- Frenk Werleman a wordo promovi di Activities Attendant pa Recreation Coordinator- Nelson Pinedo a wordo transferi di Casino Barback pa Casino Beverage Server- Nataly Wever a wordo transferi di Casino Cage Cashier pa Reservations Agent- Deisy Hoyos a wordo transferi di Housekeeping Room Attendant pa F&B Runner- Edmira Christiaans a wordo promovi di F&B Cashier pa F&B Supervisor- Davika Hoo-Roopnarine a wordo promovi di Assistant Rooms Operations Manager pa Activities Manager- Jillyzah Tromp a wordo promovi Front Desk Agent pa Front Desk Supervisor

“E ta un honor pa nos comparti esaki cu e comunidad local como cu Marriott continuamente ta traha pa promove igualidad internamente como tambe na esnan interesa pa cuminsa nan carera den e sector di hospitalidad y asina tambe mantene Marriott su compromiso na contrata un forsa laboral diversifica y alabes mantene un cultura inclusivo,” Reuella Reeberg – Human Resources Manager, a comparti.

Pa esnan interesa den cuminsa nan carera cu Aruba Marriott, por bishita www.marriott.com/careers pa asina haya informacion di e posicionnan habri na e momentonan aki. Of por tuma contacto tambe cu Departamento di Recursonan Humano na 520-6267 or 520-6265 pa mas informacion.

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 cu 411 camber. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surfclub cu 900 camber. Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas of menos 1100 empleado den servicio directo. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.