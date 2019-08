15 psicologo /ortopedagogo na Aruba a ser certifica pa por duna terapia cognitivo pa comportament

Diabierna ultimo dia 16 augustus un grupo di 15 psicologo/ortopedagogo a ricibi nan certifcacion di Terapia cognitivo pa comportamento (Cognitief Gedragstherapie – CGT). CGT ta e metodo di psicoterapia cu mas tanto cientificamente ta ser fundamenta. E ta cientificamente comproba di ta un methodo efectivo pa trata varios problema. Den CGT e proceso di enseñansa ta central den realisacion, mantenemento y cambionan den comportamento. CGT ta pues un manera di terapia na unda un persona cu problemanan mental, ta wordo yuda pa compronde con nan comportamento ta influencia nan problemanan, y con nan por cambia esaki. E ta un metodo comun den pscicologia medicinal, na unda hopi bon resultadonan por wordo logra cu e cliente. E curso aki a wordo organisa door di Respaldo den colaboracion cu “PAO psychologie” di Hulanda (un instituto di enseñansa pa pscicologonan y pedagogonan den cuido di salud mental, cuido juvenil, eneseñansa y cuido pa personan cu limitacion). “PAO psychologie” ta organisa postacademische nascholing y educacion di temanan pscicologico y pedagogico como tambe habilidadnan professional

manera supervision, liderazgo y coaching. E curso aki, presenta door di docente Steven Strietman di “PAO psychologie”, ta un curso accredita cu tambe ta conta pa e specialiscion pa bira un “GZ- Psycholoog”. E curso a conta cu un total di 15 participante, tur pscicologo of ortopedagogo di profesion. Nan ta hopi involvi den e sociedad di Aruba. Pesey cada un di nan a tuma 4 siman di nan tempo pa sigui mehora nan mes mas den pscicologia medicinal, en bes di usa e tempo aki pa por ehempel bay cu un vakantie. E aumento den conocimento di pscicologia medicinal ta necesario pa Aruba paso: Mas di 40% di e poblacion adulto realmente mester ayudo psikiatrico profesional pa problema psikiatrico.

Tur aña alredador di 10% di e poblacion ta wordo affecta. Di esakinan solamente alrededor di

3% realmente ta ricibi e ayudo necesario via Respaldo, SPD of pscicologonan idependiente.

Gobierno di Aruba tambe ta reconoce e necesidad aki y a pone e mehoracion den cuido di salud mental un di e puntonan di prioridad den e “Sociaal Crisisplan”. Respaldo a ser funda basa riba necesidad obvio aki door di gobierno, AZV, Hospitaal y e psikiatranan: tur partido envolvi kier sigura cu mas Arubiano den necesidad por obtene e ayudo necesario. Esaki Respaldo ta hasi door di ofrece mas cuido, pero tambe door di yudando otro profesionalnan amplia nan conocemento pa asina nan tambe por eherce mihor. Respaldo a logra organisa e curso aki cu sosten di AZV, cu tambe ta mira cu e ayudo psikiko y psykiatrico na Aruba mester wordo mehora y amplia. Respaldo tambe kier a agradeci Universidad di Aruba pa a brinda nan localidad pa asina por a ofrece e curso aki. Como proximo curso pa e pscicologonan/ortopedagogonan Respaldo lo kier ofrece un modulo enfocando riba diagnostico, pa asina e pscicologonan/ortopedagogonan por reconoce mas mihor e

problemanan cu un persona por tin, y tambe door di ken y con e lo por wordo yuda mihor. Tambe por menciona cu Respaldo recientemente a wordo reconoci como instituto oficial di formacion practico pa estudio di ‘GZ-psycholoog’ e anja aki den november. Esaki lo wordo realisa hunto cu MHC di Boneiro y Capriles di Curaҫao. Di Aruba Respaldo lo organisa cuponan pa e curso pa 3 te 4 di nan propio psicologonan, y 2 cupo pa specialistanan di SVGA. Tur e desaroyonan aki mester garantisa cu e atencion pa salud mental na Aruba por sigi desaroya

rapidamente, paso Aruba merece cu e cuido aki ta disponibel pa tur hende cu tin necesidad di dje. Aunke nos no a logra e situacion ideal ainda, nos ta riba e caminda corecto y lo sigui crece e proximo añanan na caminda pa un berdadero “one happy island”.

