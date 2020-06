15 di juni ‘Dia Mundial di Conscientisacion rondo di Abuso di Anciano

E impacto di COVID-19 riba violencia, abuso, discriminacion y e negligencia di nos grandinan

E Asamblea General di Organisacion di Nacionnan Uni (ONU) a asigna 15 di

juni como “Dia Mundial di Conscientisacion rondo di Abuso di Anciano” (resolucion A/RES/66/127). Segun calculacion di OMS (Organisacion

Mundial di Salubridad), 1 den cada 6 persona mayor di 60 aña ta wordo abusa. Esaki ta encera casi 141 miyon di persona den henter mundo. Por bien ta cu e cifra aki ta mucho mas halto, ya cu abuso di anciano ta un di e violencianan mas oculto of scondi y menos raporta den comunidad.

A pesar di falta di dato confiabel di e cantidad real di abuso di anciano den comunidadnan unda mayoria di e grupo di 60+ ta biba, tin informe cu ta revela un impacto halto di e pandemia di COVID-19, tanto riba aumento di

casonan di abuso como di interupcion di servicio y medidanan di proteccion.

Secretario General di ONU, sr. Antonio Gutierres, a adverti den su discurso tocante e impacto di Covid-19 riba nos grandinan cu e medidanan pa restringi

movimento por resulta den un incidencia grandi di violencia contra e grupo di hende di 60+ di tur tipo di abuso: fisico, emocional, financiero, sexual, negligencia, falta di atencion / negligencia medico pa casonan no relaciona cu COVID-19; negligencia y abuso den institucionnan y centronan di cuido.

E abusonan aki por resulta tambe pa motibo di un aumento di pobresa causá pa desempleo, e impacto dramatico riba e bienestar y salud mental; e trauma relata na stigmatisacion y discriminacion etc. Tambe e a afirma cu door di falta di legislacion adecua na nivel nacional pa proteha e derechonan di e

grupo di 60+ y e ausencia di un marco legal internacional acorda, ta contribui na vulnerabilidad di nos grandinan cu na su turno por contribui na reacionnan inadecua na e crisis di COVID-19 y cu mester yena e buraconan aki.

E crisis di COVID-19 a pone esnan di 60+ den un “spotlight”: incluso cu informe preocupante di casonan di abuso y negligencia di esnan cu ta cay den e grupo di 60+ den institucionnan di atencion y cuido di un largo duracion.

Aki a resalta cu no ta distingui e grupo saludabel di 60+ y esnan cu un riesgo halto di un enfermedad grave y mortal. Y riba dje mester a wanta entre otro

stigmatisacion social a traves di uso di stereotipificacion, lenguahe abusivo, etiketa/label, discriminacion, exclusion (unda opinion di e anciano derepente no ta conta mas, etc.). Tin institucionnan di cuido cu a pone tur anciano den carentena durante pa mas di 3 luna sin tene cuenta cu e consecuencianan di sentimentonan di soledad, abandon, aislamento, depression y cambionan cognitivo y loke esakinan por trece cu ne den caso cu mester normalisa e bida diario pa e grandinan.

PERO PAKICO COVID-19 TA CAUSA TANTO STIGMA?

E nivel di e stigma asocia cu COVID-19 ta basa su mes riba 3 factor principal: 1) e ta un enfermedad nobo y cu ainda expertonan/scientificonan no tin mucho conocemento;

2) Ta existi miedo di algo desconoci y

3) Ta fácil pa asocia e miedo aki cu otro facetanan relata cu miedo.

Ta comprendibel cu ta existi confusion, ansiedad y miedo den comunidad;Ta di lamenta si, cu e factornan aki tambe ta alimenta estereotiponan dañino cu por causa entreotro falta di cooperacion bou esnan den prome y/of segundo linea di cuido cu consecuencianan negativo pa ser kerinan, cuidadornan y sigur tambe pa e anciano dependiente di cuido.

Impacto di stigmatisacion?

E stigma por mina relacionnan social y provoca un posibel aislamento social personal of di gruponan, loke por contribui na un situacion unda e virus tin más probabilidad di expande. Esaki na su turno por resulta den ainda más problema di salud grave y dificultad pa controla un brote di enfermedad.

Stigmatisacion por causa cu hende por bai sconde cu nan tin simptoma y asina evita discriminacion. E comportacion aki ta evita cu hende ta buska

atencion medico di imediato cu por trece cu ne di no acepta of adopta comportamentonan saludabel.

Como ultimo mester remarca cu pa falta di informacion hopi ta esnan cu a copy y paste informenan di otro instancianan den exterior tambe local, sin para keto, ni ta critico si esaki ta corecto of hasta ta pas den nos cultura/ clima/ norma y balornan. Un ehempel ta: uso di e frase “Distancia social” en bes di distancia fisico. Na fin di Maart caba Organiscion Mundial di Salud (OMS/WHO) a cuminsa utilisa e término “distanciamiento físico” cu tin mucho mas sentido. Distanciamento ‘social’ ta un frase cu por trece

confusion y hasta stigma y discriminacion social. Mester para keto un rato riba kico aislamento social nifica pa nos grandinan, especialmente esnan cu (ainda ta) den un institucion y como ser humano tin un necesidad di un sentido di pertenece na comunidad y di cuido. No ta tuma mucho pa pensa cu aislamento social ta un di e mayor factornan di riesgo pa abuso di nos grandinan, (tanto na cas, como den un institucion (incluso cas di cuido, hospital, etc.). Nos no por laga pasa cu un catástrofe ta causa un otro. Ta importante mantene distancia fysico y keda conecta cu nos grandinan y mantene contacto social, (en bes di distancia social), ta importante busca contacto y yama nos sernan keri cu frecuencia, check con bo bisinja ta, si ta possibel skirbi un nota di carinjo of un carta, hiba un fruta of algo di come,

pa un anciano cu ta su so. Esakinan por ta maneranan positivo pa garantisa un sentido di siguridad pa e anciano y un posibel estimulo pa por comunica (verbal of no-verbal) si e ta wordo abusa.

Conclucion: Tin un necesidad urgente pa combati y preveni violacionan di derechonan humano. Tin un gran necesidad pa desaroya normanan universalmente y aplicabel pa protección di e grupo di 60+ contra violencia, e abandono y abuso, cu lo contribui den duna un respuesta integral y tambe proporciona orientación pa un desarrollo di un mecanismo pa denuncia, duna cuenta y reparación di tal violacionan sufrí pa e grupo di 60+.

