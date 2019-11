14 november Dia Mundial di Diabetes

Recientemente Plataforma Promocion di Salud cu ta conta cu participacion di DVG, SVb, WGK, IBiSA, IMSan, HOH y AZV a trese na comunidad di Aruba informacion pa loke ta Dia Mundial di Diabetes cu lo wordo conmemora durante ful luna di November. Dia Mundial di Diabetes a wordo crea na aña 1991 pa Federacion Internacional di Diabetes conhuntamente cu WHO pa hisa e precupacion den comunidad pa loke ta e menasa pa salud cu e malesa di diabetes ta trese cu ne. E meta principal di Dia Mundial di Diabetes ta pa concientisa y educa comunidad riba e impacto cu diabetes tin riba famia y pa promove e rol di famia den maneho, cuido y prevencion di e condicion. E tema di e dia Mundial di e aña aki ta Famia y Diabetes. Unda lo enfoca riba 3 aspecto: Discubri diabetes, Preveni diabetes tipo 2, Maneha diabetes. Na Aruba un total di 8.642 persona a haya tratamento pa e malesa di diabetes den aña 2018. Esaki ta costa nos comunidad casi 5 miyon florin pa aña. Plataforma Promotion di Salud ta urgi famianan ta siña mas tocante e señalnan di alerta cu Diabetes ta duna. Y busca pa sa si abo of bo familiar ta na risico di desaroya Diabetes tipo 2 of porta ta bibando caba pa tempo largo cu Diabetes tipo 1 sin cu nan sa di esaki. Door di no trata of maneha diabetes e malesa por conduci na condicionan pa bida largo manera, siegera, amputacion, problema di rion, ataca di curason y stroke. Pesey durante e luna di November ta urgi tur persona pa laga test nan sucu y pa haci esaki lo bay tin diferente actividad planea durante luna di November. Por tuma nota di tur e actividadnan aki riba e Facebook page di IBISA. Tambe lo bay tin un link ”sa bo riesgo.com” unda comunidad por subi y test nan mes y sa nan riesgo pa desaroya diabetes tipo 2.

