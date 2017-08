138 granha di parhanan domestico ta keda cera

DEN HAAG, Hulanda – NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) ta mantene 138 di e mas of menos 180 granhanan di parhanan domestico cera temporalmente. Cerca e granhanan aki a bin topa e veneno contra pieu fipronil.

NVWA a publica e resultadonan di test diahuebs anochi. Riba e lista tin codigonan di un total di 138 granha, unda cu a bin topa fipronil den e webonan. Cada granha tin un propio codigo di wego, segun un vocero di e autoridad a splica.

E departamento ta conseha pa no come webonan di un granha. E webonan tin e codigo 2-NL-4015502. Webo di 58 granha, pa preveni, no duna esaki na muchanan pa come, segun NVWA.

En total NVWA a blokia 180 granha. E granhanan cu no tin muestra di fipronil den webo, por a habri bek. “E stalnan di e granhanan blokia ta keda cera te ora cu nan wordo declara limpi,” e autoridad a laga sa. E lista ta wordo actualisa continuamente riba e website di NVWA.

E codigonan riba e web site ta contene mayoria biaha e letter X. E letter por ta no ta aparece riba un webo, pero si dilanti un posibel cantidad.

