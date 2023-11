Pa 24 aña caba Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba/ 131 ta celebra ariba 20 di november cu e fundacion a cuminsa opera ariba 20 di november 1999 y ta celebra e dia nacional y Internacional di derecho di mucha.

Ariba tur 20 di november pa 24 aña caba ta presenta un proyecto nobo of ta organisa un actividad pa e grupo di meta di 131. 131 su grupo di meta ta tur mucha, hoben y adolescente di 8 te cu 24 aña. Banda di e grupo di meta, e mayornan ta partner importante di 131.

No solamente ta importante pa e mucha siña tocante su derecho, pero tambe pa nan mayornan tin informacion tocante di kiko ta derecho di mucha y con nan por yuda nan yiunan adkiri nan derechonan. Un mucha cu siña tocante su derechonan ta desaroya su talentonan mas facil y ta traha riba e persona cu e kier ta mayan den bida.

Nos ta bibando den temponan di crisis. Diferente parti di mundo tin guera tumando lugar, tin personanan bandonan nan pais pa busca un mihor bida, problema cu e cambio di clima, salud mental bao di hoben y adolescente, presion financiero ariba famianan etc etc. Ariba nos isla tambe nos ta sinti e efectonan di e crisisnan aki. Na momento cu crisis presenta, stress y descuido ta presenta y asina mayornan por descuida di siña nan yiunan tocante nan derechonan.

Pa 131 e mayor ta un partner importante cu tambe mester ricibi informacion tocante diferente tema y sigur tocante derecho di mucha. Asina aki e mayor ta mihor equipa pa duna educacion na cas.

Ariba dialuna 20 di november diferente informacion tocante derecho di mucha lo ser comparti cu mayornan pa medio di e programa Nos Mainta atraves di Telearuba. Ya pa 7 aña consecutivo cu Nos Mainta den alianza cu 131 ta para keto durante e programa Nos Mainta ariba e Derecho di nos muchanan. Durante e programa di Nos Mainta ariba 20 di november, lo trata e tema: ‘Children in times of crisis’. E mainta aki lo tin diferente partner presente. Unesco Aruba, HIAS Caribbean, Coördinatiecentrum mensenhandel en mensensmokkel y Pan American Development Foundation lo ta compartiendo hunto cu 131 informacion tocante derecho di mucha na mayornan di Aruba.

131 kier a gradici su diferente partnersnan cu ta tuma nan impacto social na serio y ta inverti den e muchanan y hobenan. Un gradicimento ta bay na Setar N.V., Aruba Airport Authority N.V., Web Aruba N.V., The Salamander Group, RBC Royal Bank (Aruba), Watty Vos BLVD, Green Corridor Aruba, DOW, Albo Aruba General Contractors,The Movies Aruba, Telearuba y Media di Aruba.

Pa mas informacion tocante e ‘Children in times of crisis’por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos website: 131.aw, facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011