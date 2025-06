For di 6 di mei te cu 22 di mei ultimo, Best Dad Ever a ser organisa na Centro di Bario Noord. Tatanan di e districto di Noord por a participa na e proyecto aki danki na e colaboracion entre Centro di Bario Noord y 131 Aruba.

Best Dad Ever ta un proyecto caminda cu, durante 7 sesion tatanan y futuro tatanan ta traha ariba nan habilidadnan pa ta un mihor tata di locual cu nan ta caba. Best Dad Ever ta stimula e participacion di hende homber den educacion di nan yiunan. E tatanan ta ricibi informacion, conocemento y tips con nan por ta mas involucra den bida di nan yiu y pakico esaki ta importante.

Estudio haci na Aruba na 2012 a mustra cu e relacion entre tata y yiu na Aruba lo ta zwak. Esaki

a pone cu 131 Aruba a laga haci un estudio mas profundo na aña 2016 pa asina aki haya un mihor bista di kico tatanan ta pensa di nan rol den educacion di nan yiunan. Un di e resultadonan di e estudio ta cu tatanan kier ta mas involucra den educacion di nan yiunan. Debi na esaki 131 Aruba a crea Best Dad Ever na aña 2016 y a cuminsa cu implementacion di Best Dad Ever na aña 2017.

Tur e tatanan cu a participa na Best Dad Ever na Centro di Bario Noord a termina cu un certificado. E tatanan a keda contento cu e informacionan ricibi.

Algun temanan cu ta ser trata durante e sesionan ta por ehempel: impacto di un tata, planea famia, duna cuido, violencia etcetera etcetera. Algun partner cu tambe tawatin un rol importante durante algun di e sesionan ta Famia Planea y partera Stephanie Daal di Amare Midwife.

Best Dad Ever por tuma lugar danki na sosten Setar N.V, Web Aruba N.V., Aruba Airport Authority N.V. y The Salamander Group.

Pa mas informacion tocante Best Dad Ever por tuma contacto via nos website: 131.aw, Instagram: Instagram: 131aruba, facebook: https://www.facebook.com/aruba.131, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.