13 herido na Roma durante enfrentamento cu polis

ROMA, Italia – Polis Italiano y un grupo di mas of menos 100 imigrante y refugiado a protagonisa den un serie di enfrentamento na Roma, cu tabata tin como saldo 13 herido, ONG Doctors without Borders a confirma.

E suceso a cuminsa mainta tempran, ora local, ora cu agentenan di polis a procede den desalhl di un centenar di persona – entre nan muhe, anciano y minusvalidonan, cu tabata campando for di diasabra riba e plaza Romano Independencia, cerca di e stacion di Termini.

Fuente: www.efe.com