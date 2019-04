120 hungador di golf a participa na e torneo di golf pa recauda fondo pa FHMD

Tierra del Sol: smiles, apoyo, y un award banquet a marca e final di e dia

ya cu Arion Wine Company, Wente Vineyards & Papiamento Golf Tournament a

conclui e actividadnan diasabra atardi despues di un dia yena cu wega cu a

cuminsa pa exactamente 12:30pm.

E participantenan a disfruta di un lunch delicioso prepara pa Papiamento

Restaurant combina cu boternan friu di biñanan di Wente Vineyards mientras

nan tabata riba e golf course.

Durante bahada di solo, rond di e pool cu bista pa California Lighthouse, e

award banquet di Tierra del Sol a anuncia e ganadornan di e competencia:

Jose Luis Camara y Chris Nedd na prome lugar, Hunt Riley y Evan Haime na di

dos lugar y Pierre Rafini y Greg Martis na di tres lugar.

Eric Wente, presidente di e directiva di Wente Vineyards, e bodega familiar

mas antiguo y cu operacion continuo di California, funda na 1883, tabata

presente pa presenta e ganadornan cu nan premionan y a gradici e

participantenan y patrocinadornan pa nan dedicacion y generosidad pa 16 aña

consecutivo.

Mientras e hungadornan tabata disfruta di un buffet di sopi y sandwich,

Govert van der Hout, Arion Wine Company y e Director of Golf, James Kiley di

Tierra del Sol a yuda entrega e premionan na e tres set di ganadornan y

tambe na esunnan cu a yega mas cerca di pin na #3, #7, #13, #15 y #17,

William v / Ramshorst, Gian Pietersz, Orland Rasmijn, Dante Leandi y Hunt

Riley.

Arion Wine Company ta organisa e torneo akinan anualmente cu participacion

activo di Eric Wente, como host di e torneo di golf. Hunto cu Papiamento

Restaurant y famia Ellis, e partners ta presenta un evento di varios nivel

den transcurso di un weekend tur april.

Danki na e patrocinadornan generoso di e torneo: AIB Bank N.V., ASD,

Complete Logistics, Robertson Fire Protection, Nagico Aruba NV, Aruba

Airport Authority, Cold Well Bankers, BENU Pharmacy, Aruba Climate Control,

Garage Cordia, Aruba Bank, Plus Accountants, Optica Oduber and Kan, Sixt Car

Rental, H&H Fine Wines & Spirits, Fofoti Tours and Transfers, Kooyman,

Curtain Call, Setar, FMSA, Tribike.

