Dia 12 maart ta exactamente 40 aña pasa cu durante e Conferencia di Mesa Rondo na Hulanda – bao guia di nos Libertador y estadista Gilberto François (Betico) Croes – a logra corona cu exito e lucha ferviente di nos pueblo pa su Status Aparte. Esaki despues cu nos Libertador a guia e comision pa prepara nos structura estatal den Parlamento, unda tur partido politico y gremio den nos comunidad tabatin e oportunidad pa dialoga riba e futuro estatal di nos isla.

Aruba a inicia e proceso na un manera acelera desde 9 di februari 1971, fecha cu a funda e partido Movimiento Electoral di Pueblo (MEP), cu e meta primordial pa realiza e anhelo di nos pueblo y esaki despues cu for di fin di añanan 40 nada a sosode riba tereno estatal pa Aruba. Den Eilandsraad di Aruba e comision pa prepara nos structura estatal (R.C.O.A.) a acepta dia 24 januari y 24 di februari 1983 mocionnan pa manda un delegacion cu e instruccionnan necesario y cu un gran cantidad di condicion pa bay negocia na e Conferencia di Mesa Rondo na Den Haag, Hulanda, di dia 7 pa 12 di maart 1983. Nos pais tabata representa pa tur e partidonan politico, gremionan comercial, sindical y clero. E union bao di e delegacion Arubano tabata hopi grandi.

De kogel is door de kerk

Locual nos a logra exactamente 40 aña pasa tabata encera entre otro lo siguiente:

1. Saliendo for di e derecho di autodeterminacion di cada un di e islanan, e conferencia ta acepta e resolucion di Aruba pa haci uzo awor di su derecho di autodeterminacion, door di scoge definitivamente pa independencia, cu mester wordo realiza na aña 1996. E fecha aki lo wordo poni den Statuut. Hulanda lo duna su aporte pa Aruba haña reconocimiento di derecho internacional. Alavez cu prome cu 1996 lo wordo teni un conferencia di evaluacion entre Reino y Aruba, pa eventualmente examina e fecha di independencia di Aruba, den luz di evolucionnan estatal entre e paisnan di Reino.

2. E conferencia ta bay di acuerdo cu Aruba como fase transitorio prome cu independencia ta haña un periodo di 10 aña. Mientras tanto Aruba lo haya un Status Aparte cual ta posicion como pais autonomo den Reino Hulandes a base di Statuut. E status aki lo principia dia 1 di januari 1986.

Tabatin en total 33 punto di conclusion di cual esakinan ta un par cu ta di vital importancia.

E Conferencia di Mesa Rondo a resulta sumamente exitoso pa Aruba y durante e conferencia aki nos Libertador Betico Croes cu curashi y determinacion a defende e causa di e pueblo Arubano. Locual ta keda como un expresion historico durante di e conferencia aki tabata e palabranan di ex Premier Lubbers, esta “De kogel is door de kerk”, cu ta simbolisa e logro exitoso di un pais cu a lucha fuertemente pa su libertad.

Preparacion pa Status Aparte

E trabaonan cu a sigui despues tabata inmenso y masha hopi ley mester a ser prepara pa por a yega na e fecha di 1 di januari 1986. Mester a prepara e Constitucion di nos pais, un forma nobo di cooperacion cu gobierno di Antiyas, stipula cual ta e leynan cu nos lo tuma over di Antiyas, con lo separa bienes, con lo introduci nos propio Banco Central, nos Florin, con lo bin cu un propio Corte di Husticia, Ministerio Publico, Procurador General, Raad van Advies, Algemene Rekenkamer, Gobernador, propio Cuerpo Policial, con lo tuma tur e Landsambtenaren cu ta traha na Aruba etc. Banda di tur esaki mester a bin tambe cu nos propio Fondo di Pensioen y Banco di Seguro Social. A prepara tambe e organisacion y e structura di nos pais Aruba, cu su ministerionan bao cual e departamentonan ta resorta y e tareanan cu cada ministro lo ser encarga cu ne y cual ta nan responsabilidadnan. Tur e trabaonan inmenso aki a ser coordina pa e man drechi di Betico Croes, esta sr. Nelson Oduber.

Si nos mira nos pais awe, despues di 40 aña di e Conferencia di Mesa Rondo, nos ta desea di expresa palabranan di gratitud, aprecio y admiracion pa Betico Croes y tur esnan cu tabata tin e curashi pa realiza e deseo di nos pueblo.

Scrapmento di fecha di Independencia

Na aña 1990 sr. Nelson Oduber como Promer Ministro a regresa Hulanda y a logra pa saca e fecha di independencia di 1996 for di den e Statuut. Pa promer vez den historia di Reino, a laga pone den Statuut cu Aruba tin e derecho di autodeterminacion, pa dia cu nos pueblo ta desea esaki e por determina su propio destino. Pa nos por bira independiente, nos mester organiza un referendum, haña e mayoria na fabor di esaki y sosten di 2/3 parti di miembronan di Parlamento. Esaki ta algo noble y sagrado di cada pueblo cu ta respeta su mes.

Pabien pueblo balente, dichoso bo ta pa a biba e momentonan historico ey hunto cu nos. Dios duna, cu nos yiunan y yiu di nan yiunan, lo sa di balora e trabaonan di e Arubianonan balente aki. Na tur cu a bay laga nos caba, nos ta spera cu den Reino di Dios nan por ta contento di a haci historia y logra cosnan grandi pa nan Pueblo. Nos lo recorda nan pa semper, como soldanan den promer fila di e lucha y como esnan cu a corona esaki cu exito. Ban nos tur proteha nos autonomia y respeta nos himno, bandera, ortografia, folklore y nos cultura. Ban defende e identidad Arubiano y conserva e balornan spiritual di un isla chikito di tamaño, pero noble y grandi di curazon, digno di ta un pais soberano den Reino Hulandes.