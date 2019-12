12 di december: Dia di Cobertura Universal di Salud

Organo Ehecutivo AZV tin motibo pa celebra. Ta para keto na e dia special aki. Dia Internacional di Cobertura Universal di Salud ta e dia cu mundo henter ta wak e meta di e seguronan medico cu cobertura universal di salud, esta cobertura pa tur ciudadano di e paisnan. Algun tin’e caba, otro ta bogando p’e.

Ta reflexiona riba ki paso mester tuma pa yega na esaki, con a yega na esaki, kico ta e benificionan pa e pashentnan y kico mester mehora dentro di e sistema di seguro pa asina keda duna cuido medico na e pashentnan.

Aruba

Aki nos ta celebra e hecho cu nos tin AZV. Cu aña aden aña afor ta percura pa e accesibilidad, eficiencia y efectividad di servicio medico pa tur asegurado. Aki aya tin cos pa mehora. AZV hunto cu tur dunado di cuido ta consciente di esaki. Loke ta importante ta pa nos realisa cu tin hopi pais eyfo cu no por ni papia di ‘kico ta bay mehora’! Nan no tin un seguro medico cu cobertura universal. Ora malesa bati na porta…wak con ta haci.

Desaroyo cu AZV

Algun ehempel di tur loke a wordo mehora desde introduccion di AZV. Servicio di Ambulance y Wondenpoli na ImSan. Proyecto di ‘gastric bypass surgery’ (2005-2006), introduccion di psikiatria pa mucha (2007), ampliacion di specialista di wowo, centro diabetico, specialisacion pa dokter di cas aki na Aruba mes (2009- te cu awe), introduccion di ‘intensivist’, ampliacion di medicina interna (2010), introduccion di specialistanan di medicina geriatrico (2011), introduccion di implante cochleaire pa persona cu nace sordo (2012), introduccion di praktijkondersteuners cerca dokter di cas (2012) y mas recien e introduccion di cardiologia intervencionista (2018) y apertura di reumatologia na hospital (2019). Y asina por sigui menciona varios otro specialismo cu den transcurso di e añanan a wordo introduci, entre otro e ampliacion di oncologia, e ampliacion di gyneacologia, a introduci dokter pa rehabilitacion, a trece dokternan di pulmon, a trece infectiologonan, a trece dokternan specialisa den cuido di hende grandi, a trece nefrologonan (specialista di malesanan di riñon) y e introduccion di specialista di stoma, tripa y higra.

Specialista di afo

Cu e meta pa sigui bay dilanti y yuda Aruba, AZV ta percura pa traha cu hospitalnan y specialistanan di afo tambe, kendenan regularmente ta yega nos isla pa duna e.o. conseho. Ta referi kinan na specialistanan manera cardiologo di mucha, medico microbiologo di Corsow, genetista clinico, epileptologo (neurologo specialisa den e malesa di epilepsia) y e schisisteam (team di specialista pa muchanan cu a nace cu un spleet den lip of spleet den cachete of den nan shelo di boca) di Hulanda. AZV ta sigui traha riba e desaroyo di cuido medico di calidad pa Aruba.

UHC day

Mundo henter ta bringando pa haya un sistema manera di nos. E asina yama seguro cu ‘universal health coverage’. Aruba tin’e y danki na e introduccion di seguro AZV nos poblacion ta bibando mas largo cu antes.

Den cuadro di e Dia Internacional di Cobertura Universal di Salud, Organoa Ehecutivo AZV ta keda monitoria y garantiza e calidad di cuido medico, e accesibilidad di cuido medico y e sostenibilidad di e Fondo AZV.

Organo Ehecutivo AZV ta manda un palabra di pabien pa tur dunado di cuido riba e dia special aki y ta gradici nan pa nan esfuerzo diario pa cada asegurado di AZV.

