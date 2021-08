115 reunion importante cu stakeholders en conexion cu formacion di Gabinete Wever-Croes

Dialuna Formador Evelyn Wever-Croes hunto cu Lider di Partido RAIZ, Ursell Arends y delegacion di ambos Partido, a reuni cu 4 diferente stakeholders. Mientras ainda falta algun reunionnan cu stakeholders, a yega na un total di 115 stakeholders. Lo cuminsa concentra tambe riba stakeholdersnan interno cu ta diferente departamentonan di gobierno.

Formacion di Gabinete Wever-Croes a bay den fase. Awor ta den e ultimo fase di formacion. E prome fase tabata pa yega na un acuerdo di gobernacion cual a wordo firma dia 19 di augustus na Nicolaas Store na San Nicolas. Dia 27 di augustus a yega na un acuerdo di reparticion di cartera entre partido MEP y partido RAIZ y aworakinan ta finalisando e ultimo parti cu ta e candidatonan cu ta wordo poni pa bira Minister. Mientras tanto ta sigui cu e reunionnan cu stakeholders.

A reuni cu Fundacion Centro Pa nos Grandinan, Kibrahacha cu ta dedica su mes na bienestar di adulto mayor. E fundacion a trece padilanti cu adulto mayor no mester solamente cuido medico pero tambe atencion pa e situacion financiero y e contactonan social cual Kibrahacha ta haci hopi riba e tereno aki. Tambe nan a trece padilanti cu lo ta hopi bon si por trece e dunado di cuido mas cerca di e sector social pa asina trece mas bienestar pa nos adultonan mayor. Un tema hopi interesante cu nan a trece padilanti tambe ta con nan ta enfoca riba prepara nos adultonan mayor pa bay cu pensioen. Pasobra mescos cu mayornan ta prepara un baby pa su siguiente pasonan ta importante pa prepara e adultonan mayor tambe. Na e momentonan aki esaki no ta wordo haci.

Den e reunion cu FCCA, nan a trece padilanti diferente reto cu mester tene cuenta cu nan pa asina nan por sigui haci nan trabou importante di duna y provee vivienda social pa nos comunidad. Nan a expresa nan deseo di tin mas cooperacion cu gobierno riba algun punto cu a wordo discuti y Gobierno sigur lo bay pone atencion na esaki tambe. Gobierno ta na haltura cu tin un grupo grandi den nos comunidad cu ta haña huur subsidie pa asina nan por huur un cas di FCCA y esaki mester wordo stimula mas ainda. A toca e tema di gastonan di fiansa y infrastructura y kico por haci pa por yuda FCCA pa ta mas fuerte y tambe kico nos por haci hunto pa mehora e calidad di bida den e barionan. A papia di Polis di Bario y di actividadnan cu por wordo haci y tambe di limpiesa den e barionan.

Stichting Rancho a enfoca hopi riba celebracion di 200 aña di Oranjestad, Playa y kico tur ta wordo haci pa esaki y con importante e ta pa Aruba sa e historia y herencia di nos capital. A papia di diferente protocol y cooperacion entre e stichting y gobierno. Stichting Rancho tin un website hopi intersante tambe na unda por haya mas informacion di tur loke e stichting ta para pe y kico tur nan ta haciendo.

Den e reunion cu APFA, nan a duna di conoce cu awor e fondo di pensioen ta solido pero cu ta preocupa si pa cierto desaroyo den futuro di mercado financiero internacional cu por afecta APFA su inversionnan. A toda e tema di e maneho di personal di Gobierno. Mester tene cuenta cu si gobierno busca mas hende nobo y mas jong, esey ta pone e premie keda sostenibel. Pero si gobierno no por tuma hende nobo of mas jong den servicio, e ora esey por ta un reto pa wanta e prima na loke e ta of e tin cu subi. Mescos tambe cu si gobeirno mester wordo forsa pa kita hende di trabou, cual no ta e caso, Prome Minister a enfatisa, pero en caso tal, e prima lo mester subi. A toca e tema di vergrijzing, e edad cu ta aumentando y cu esey tambe ta un reto pa e fondo. Tambe a toca e tema pa evalua kico ta e pasonan y e cosnan nobo cu ta bay haci den futuro y e importancia pa mantene un fondo di pensioen cu ta cumpli cu exigencianan di futuro, exigencianan mas felxibel y un fondo solido.

“Di curason mi ta gradici tur e 115 organisacionnan cu a reuni cu nos. Tabata reunionan hopi interesante na unda nos a siña hopi y ta duna un bon indicacion ki direccion nos mester bay cu nos pais”, Prome Minister a expresa.

Comments

comments