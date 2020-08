105 local y 8 turista a test positivo pa Corona Virus diasabra

Debi na e brote di Covid-19 na Aruba, Departamento di Salud Publico ta haci un yamada na tur cuidadano cu den e dianan cu a pasa a test positivo pa Covid-19 y tambe na esnan cu den e proximo dianan cu ta bin por test positivo ainda.

E yamada ta pa mantene bo mes na tur instruccion di isolacion. Esaki nifica primordialmente keda cas y limita tur contacto cu otro persona lo maximo posibel. Unda no por evita e contacto, aplica tur medida di proteccion nesesario.

Tambe ta importante pa bo alimenta bo mes bon, bebe hopi awa, maneha bo sintomanan y si tin cualkier pregunta of bo sinti cu bo salud ta empeora consulta cu bo dokter di cas.

Esnan cu tawata tin contacto cu un persona positivo of tin duda, ta wordo conseha pa tuma tur medida di higiena y proteccion nesesario y na prome indicacion di sintoma, tuma contacto cu bo dokter di cas.

Medidanan di higiena ta;

• Laba man frecuentemente cu awa y habon of uza handsanitizer

• Evita mishi cu bo wowo, nanishi y boca

• Evita aglomeracion di hende

• Mantene distancia di 1.5 meter di otro persona

• Bisti mondmasker unda no por garantisa 1.5 meter di distancia

Ta rekeri compromiso y diciplina di nos tur pa stop e virus di sigui plama.

