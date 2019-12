10 tips tocante alimentacion durante dianan di fiesta

E temporada di Pasco y fin di aña ta un ocasion pa reuni cu famia y amigonan. E celebracionnan semper ta bay acompaña cu cuminda y snacks. Cuminda di e temporada aki ta specialmente traha pa nos come hopi di dje of pa nos come mas biaha di dje durante dia. Asina nos ta facilmente yega na, of surpasa e cantidad cu nos mag di come y esaki tin como consecuencia cu nos ta subi di peso y por causa malestar di stoma. Nos ta come facilmente 3 biaha mas cu lo normal y esey ta traduci na aproximadamente 6000 kcal pa dia! Imagina cu den combinacion di falta di actividad fisico nos por subi 1kg cada 2 pa 3 dia durante e temporada aki. No solamente e cuminda den exceso ta e ‘problema’ tambe e cantidad aumenta di sucu y vet den e cuminda y bebida ta menos saludabel. Kinan ta sigui un par di tip con pa deal cu e dianan di fiesta y asina sigui/yuda cu un estilo di bida saludabel: 1. Ta importante pa mantene un alimentacion balansa durante henter e aña, pa cualkier festividad. Percura pa come suficiente fruta cu berdura hunto cu tur e otro cuminda pa asina no falta vitamina, mineral y fibra cu ta esencial pa nos salud. 2. Mantene oranan fiho di tempo di cuminda. No salta un cuminda pero intercambia esaki

cu un snack saludabel (fruta, yoghurt abou den vet of crackers integral) prome cu un cuminda grandi di fiesta. 3. Tene na cuenta e porcionnan di cuminda. Por ehempel ora di come estilo buffet ta duna oportunidad pa controla e cantidad di e cuminda y porcion di alimento. Yena mita tayo cu salada y berdura, un kwart cu e carni of pisca y e otro cuart cu aros, batata of pasta. 4. Scoge of cushina e alimentonan cu un forma di preparacion mas saludabel ora di come afor. Algun forma ta horna, a la plancha (den un panchi cu tiki azeta so), herbi, gesteamed, etc. Pa salada pone e dressing na banda y scoge uno di un base ‘clear’ enbes di un di crema (esaki ta conta pa sopi tambe). 5. Reduci e cantidad di bebidanan cu sucu (of alcohol). Bebe 1 of 2 refresco of juice y e durante e resto di dia bebe suficiente awa. 6. Come slow y kauw bon. Segun investigacion ora nos come consciente nos ta sinti yen mas lihe y nos ta come menos. Sin laga afo cu nos ta disfruta mas di e cuminda y nos curpa ta probecha miho di e nutrientenan. 7. No stop cu e actividad fisico. Movecion ta sumamente importante pa nos salud y ta yuda controla e peso. 8. Stop di come ora bo ta sinti yen. No come forsa pero pidi pa hiba e cuminda cas pa come un otro dia of comparti cu un otro hende. Tambe por nenga cuminda of snack dunando un compliment: “e ta mustra hopi dushi pero mi ta hopi yen”. 9. Prepara cuminda y snacks na cas den un forma mas saludabel. Enbes di usa hopi mayonaise usa of combina esaki cu yoghurt pa preparacion di salada. Usa forma di cushina manera horna, a la plancha (den un panchi cu tiki azeta so), herbi, gesteamed, etc. 10. Come y disfruta di e cuminda festivo pero controla e frecuencia y cantidad. No mester sinti ‘guilty’ despues di a come un cuminda festivo pero si ta importante pa actua cu moderacion!

