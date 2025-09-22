Academy di Horacio Oduber Hospital (HOH) y Universidad di Aruba a firma na luna di juni un Memorandum of Understanding (MoU), cu a habri caminda pa formacion medico riba nivel di HBO directamente na Aruba mes. Awe nos por mira con e colaboracion aki ta resulta den e prome paso di formacion na Aruba y den e caso aki a cuminsa cu educacion di nurse specialisa den Intensive Care (IC) y Departamento di Emergencia (SEH). E programa ta un combinacion di teoria y practica y ta conta cu un total di 10 studiante, di cual dos di nan ta coleganan di ImSan.

Antes den forma remote

Anteriormente pa por a logra specialisa HOH tabata depende di institucionnan educativo den exterior y esaki tabata den forma ‘remote’, esta durante oranan laat di anochi via computer y pues nada interactivo. Awo danki na e MoU aki e lesnan lo ser duna pa nos maestronan local y adapta na e contexto di Aruba y tambe den nos idioma. Esaki tin gran beneficio pa e calidad di educacion y e aplicacion den practica.

Orguyoso di e paso

Recientemente e prome les di specialisacion den IC/SEH pa nos nursenan a cuminsa oficialmente. E momento aki ta yena HOH di orguyo mirando cu danki na e colaboracion cu Universidad di Aruba y Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), nos a logra organisa un educacion adapta na contexto y necesidad di Aruba,” segun Anna Posner, clinical teacher na HOH-Academy.

E programa aki tampoco no lo ta posibel sin e cooperacion di e specialistanan, docentenan y tambe e ‘praktijk begeleiders’ cu t’ey presente na pia di trabou y sin lubida e coleganan di HOH-Academy. E duracion di e programa completo ta 15 luna cu meta pa forma profesionalnan den cuido prepara pa atende pashent na ICU y Departamento di Emergencia.

Clinical teacher, Daisy van Leeuwen a agrega: “Un di e fundacionnan di HOH ta ‘continous learning’ y e colaboracion cu Universidad di Aruba y LUMC ta bolbe enfatisa esaki. E ta crea un oportunidad unico: lesnan ta personal, integra cu nos leynan y accesibel pa studiante. Esaki ta trece cune entusiasmo y comprension, pasobra nan ta haya les personal y den idioma y contexto propio.”

HOH ta hopi contento cu ta brinda e oportunidad aki na HOH-Academy mes pa nos profesionalnan por sigui desaroya. E ta un inversion den futuro di cuido medico na Aruba y un paso positivo pa bienestar di nos comunidad.