Den conexion cu “Dia Mundial di Riñon Minister di Salud Publico Sr. Dangui Oduber ta dirigi atencion riba e importancia di tin riñonnan saludabel. Diaranson ta un dia pa sensibilisa y crea consientisacion riba e salud di nos riñon. E aña aki WHO tin como tema #kidneyhealthforall, esta “Un riñon saludabel pa tur”. Minister Oduber ta recorda comunidad cu pa prome biaha den historia di Aruba Ministerio di Salud Publico tin un maneho di prevencion (“national multi-sectoral action plan for NCD’s 2020-2030”) cu ta reconoci pa WHO y PAHO. Esaki ta e plan nacional di prevencion di malesanan di NCD’s. Esaki ta un plan pa preveni malesanan manera cancer, diabetes, cardiovascular, stroke y respiracion cronico. Tur e malesanan aki ta pisa hopi riba e gastonan di AZV, por ehembel diabetes ta ocaciona cu bo riñon nan ta stop di funciona optimal y conscuentemente bo lo mester dialysa. Un pashent cu ta dialysa tin un costo di 100 mil florin anual pa AZV y tur e malesanan aki por a wordo preveni. Pa un riñon saludabel prevencion ta di suma importancia pa por yuda ricibi e cuido medico na tempo. Problema cu riñon kiermen cu un persona su riñon no ta funciona pa motibo di daño. E riñon ta e organo cu ta filtra exceso di likido y sushi den nos sistema y ta mantene e balansa den nos curpa.

E habito cu por causa riesgo nan halto cu por tin como consecuencia pa problema di riñon ta:

Presion halto

Diabetes

Immflamacion den bo riñon

Uzo di tabaco

No bebe suficiente awa diario

E salud di nos riñon ta imortante pa regula e contenido e nivel di salo, exceso di awa y mantene e balance di kimico den nos curpa. Tambe ta importante pa haci ehercisio cu ta yuda mantene e nivel di stress abou. Nos riñon ta crea nos orina, aunke no ta un tema bunita pa papia pero esaki ta un di e proceso nan cu nos curpa ta saca sushi diariamente. Minister Dangui Oduber su vision ta pa promove un miho cuido medico pero tambe un miho calidad di bida pa e poblacion di Aruba. E plan nacional di prevencion ta esencial pa realisa esaki, lo bay bin cu campañanan di conscientisacion pa yuda nos comunidad pa hiba un bida mas sano y saludabel.

