1 October ta dia di celebra cu nos grandinan

Magladena Orman cu ta representa e grupo Nucleo cu ta representa e grupo di e grandinan di Aruba un total di 28 grupo. Sra Orman a menciona cu 1 October ta un dia grandi y special pa nos grandinan cu ta nan dia y ta felicita tur e grandinan di e gruponan di Aruba cu ta den varios bario di nos isla y tambe tin gradici e grandinan na hospital, y esnan cu ta kedando na cas di cuidonan. Nos grandinan ta importante pasobra con cu bay bin anos cu ta jong un dia tambe ta bira grandi y nos kier haya bon ayudo y trato for di famia y tur caminda. Tin hopi grandi ta wordo lubida ora cu nan no por haci hopi cos mas y ta spera cu nan por haya e ayudo aki te unda cu por. E 28 gruponan cu tin, hopi di nan ta varia entre 15 pa 40 hende aden y nos tin hopi hende grandi. Tin hopi hende grandi cu ta na cas tambe cu no ta bay un centro of actividad di hende grandi. Nos tabata tin un algo special pa celebra pa e grandinan pero debi na e situacion cu e COVID no a haci nada pero a aserca grupo kawara cu ta haci 35 aña y un grupo di San Nicolas Golden cu a haci 55 aña y tin di felicitanan.

