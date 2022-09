Pa medio di esaki Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel ta

informa cu entrante 1 oktober 2022 e linea di maneho encuanto otorgamento pa permiso di

establecimento di negoshi (“Vestigingsverordening Bedrijven”) a cambia.

Dicho linea di maneho ta disponibel na Departamento di Asunto Economico, Comercio y

Industria (DEZHI) mediante brochures y riba website: www.deaci.aw entrante 1 october

2022.

Tur peticion ricibi prome cu dia 1 october 2022 lo wordo trata segun e maneho anterior.

Tin diferente cambio, entre otro e categoria “Lokalen” a wordo amplia, door di cual mas

persona no mester un permiso den caso di un negoshi propio (eenmanszaak) y tampoco

permiso pa fungi como director di un compania.

E persona mester acudi directamente na Camara di Comercio pa registra su negoshi propio

y/of pa inscribi su mes como director di un compania.

E personanan categoria A, tambe a wordo amplia cu personanan di nacionalidad Americano

of nacionalidad di un di e estadonan miembro di Union Europeo. Nan mester tin 5 aña sin

interupcion bibando na Aruba y nan permiso conforme LTU.

Algun tipo di negoshi di servicionan personal cu antes no tawata permiti den area residencial,

awor lo wordo permiti, pero bou cierto condicionnan.

Pa e demas cambionan por bai riba e website di Departamento di Asunto Economico,

Comercio y Industria (DEZHI) www.deaci.aw .