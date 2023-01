Ora ta papia di indicador pa midi exito di turismo, hopi biaha ta enfoca riba esun di mas obvio y kisas mas facil pa midi cu ta e cantidad di bishitante stayover. Sinembargo, tin 4 indicador cu A.T.A. ta haci uzo di dje, conforme maneho nacional. Nan ta: e cantidad di bishitante stayover midi door di A.T.A., e Tourism Receipts cu ta wordo midi door di Banco Central, e RevPAR di hotelnan cu ta wordo midi door di AHATA y e cantidad di bishitante crucero cu ta wordo midi door di APA. A.T.A. ta midi ‘hopi’ otro indicador, pero e 4 nan aki ta aparece como meta riba nivel nacional.

Dos di e 4 indicadornan aki ta enfoca riba cantidad di bishitante mientras e otro dosnan ta enfoca riba entrada, esta e entrada cu ta wordo genera pa cada camber di hotel como tambe entrada cu turismo ta trece pa nos economia.

Tarea di A.T.A.: influencia Tourism Receipts den linea cu un desaroyo duradero

Tarea principal di A.T.A. ta keda pa, den su afan di kiko e por haci, influencia subida di e Tourism Receipts, y genera mas contribucion pa nos economia. Ta influencia esaki di 4 manera, tanto den area di mercadeo como den area di producto:

Incrementa e demanda pa Aruba a traves di mercadeo efectivo

Intensifica e enfoke di Aruba su mercadeo pa asina atrae bishitantenan nobo di balor halto

Facilita y mehora experiencianan unico pa incrementa e cantidad di placa cu bishitantenan ta gasta na Aruba

Incrementa e calidad di Aruba su producto turistico y mehora e balor y retorno cu ta ricibi di turismo.

Tanto bal A.T.A. genera entrada y esaki no sosode na un manera duradero.

Influencia e Tourism Receipts mester wordo haci a base di e strategia integral di desaroyo turistico categorisa como e modelo di “High Value Low Impact Tourism Growth Model”. Mientras cu e Tourism Receipts ta ‘E’ driver di nos economia, mester tene presente cu A.T.A. ta boga pa un desaroyo duradero, unda cu e desaroyo economico aki mester bai man den man cu otro componente di e “High Value Low Impact Tourism Growth Model”, pues entre otro un bon calidad di bida pa nos comunidad, cuido y proteccion di nos naturalesa y medio ambiente y un bon experiencia pa nos bishitantenan.

A.T.A. ta purba di influencia e desaroyo aki y ta haci cierto inversionnan conforme su “scope” legal y ta purba di influencia y lobby pa otro aspectonan pa asina pusha pa e desaroyo duradero. Na final di dia no ta tur cos ta den man di A.T.A.. Turismo ta un responsabilidad colectivo, pues di un y tur incluso multiple otro cu ta den posicionnan clave di tuma e decisionnan corecto. Nos tarea primordial ta keda: sigura cu turismo ta bai bon y cu e entrada ta wordo genera. Y aki nos lo keda pusha pa e nocion cu ‘si’ esaki no cana e caminda di un desaroyo duradero, e lo por impacta nos calidad di bida negativamente, como tambe nos medio ambiente y naturalesa, e experiencia cu ta brinda bishitantenan… y na su turno esaki por impacta e mesun desaroyo economico negativamente. Tur e compontentenan aki mester pues ta den un balansa. Esey ta un desaroyo turistico duradero.